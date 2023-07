Avance de My Home My Destiny 11 de julio de 2023: el secreto de Zainab…

La progresión del episodio My Home My Destiny transmitido el 11 de julio de 2023 en Channel 5 reveló que Zainab continúa ocultando una verdad importante de Farouk…

En el’episodio a Mi hogar es mi destino a martes, 11 de julio de 2023Mientras organizan una fiesta sorpresa para ella, Zainab No pude encontrar el coraje para confesar Farooq eso cuchillo Ella es la madre biológica… pero descubramos juntos lo que revelan en detalle. progreso de apuesta que se transmitirá mañana en 15:45 en Canal 5.

Madi Zainab, en la introducción del episodio del 11 de julio

Zainab creció en una familia ricaQue le permite vivir como quiere pero en realidad Nací en una familia de origen humilde.. cuchilloY madre natural Era una doncella pobre, consciente de su incapacidad para ofrecerle un futuro digno, y de mala gana decidió darla en adopción a los amos para los que trabajaba. En ese momento, Sakina no tenía otra opción, pero ahora Ella está lista para tomar su vida de nuevo en sus propias manos.Y Entrada En condiciones iguales En ese Zainab.

Avance de My Home My Destiny: Zeynep encuentra a su madre biológica…

Han pasado años desde que la mujer se separó de su hija, y ahora Zainab es una niña que está tratando de construirse un futuro: estudia, tiene muchos amigos e incluso tiene un amigo rico que pronto se convertirá en su esposo. Por un lado, todo esto no parece ser suficiente Zainabcual Siempre tuvo una fuerte sensación de no pertenecer Lo que la hace sentir ansiosa. Ahora que su pasado llama a su puerta, entiende por qué. Sakina está frente a ella.decidida a volver a ocupar el lugar que por derecho le corresponde en su vida.

Zainab le está ocultando un secreto a Farouk, en la introducción del episodio del 11 de julio.

Se acerca el cumpleaños de ZainabDe hecho, le están organizando una fiesta sorpresa. Sin embargo, la niña no está de humor para celebrar: su cabeza está en otro lugar, luego de conocer a su madre. Farooqpara él Prometido, se da cuenta de que algo anda mal, y trata de hacerle algunas preguntas para verla con más claridad; pero, Zainab No parece dispuesta a confiar en Farouk en absoluto. el tipo No tiene ganas de confesarle a su amante que fue Sakina quien la trajo al mundo…

Mi hogar es mi destinola nueva serie turca, se emite de lunes a viernes en 15:45 en Canal 5.