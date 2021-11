Johan Baxics, uno de los mas famosos sin fax En Austria, es Murió NS infección grave por el virus corona. Según informó la prensa alemana, fue hospitalizado en Viena a principios de noviembre: su estado Eran críticos y no podían respirar. Sin embargo, el hombre rechazó el tratamiento y no estuvo disponible para recibir tratamiento hospitalario. Una vez de vuelta a casa, 65 intenta curarse a sí mismo con Dioxido de cloro, una sustancia que ha sido descrita como una supuesta cura milagrosa contra Covid 19 y también ha sido citada Donald Trump.

Quería la ayuda de su médico de confianza, quien aparentemente no tuvo tiempo de intervenir. poco después de exacerbar De su condición, ya sea de su familia o de sus empleados Ambulancia Intentaron revivirlo, pero por el bien de 65 años no había nada que hacer. Desde finales de octubre, la familia escribió en el sitio web de Biacsic, el hombre estaba empeorando cada vez más: diarrea, fiebre y tos. Su familia todavía cree que el hombre no murió a causa del virus Corona, a pesar de que se sometió a muchas pruebas, todas positivas.