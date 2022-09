Atrapé a Totti y Noemí juntos a altas horas de la noche. Elari Blasey recibe una nueva puñalada

Il Pupone archiva definitivamente a su esposa de veinte años, Elari Blasey. Su corazón late por otra persona y la relación ya no se puede ocultar. Pupone fue arrestado a altas horas de la noche en un lugar determinado. ¿Qué pasa entre Noemí y Totti?

Los soñadores tendrán que cambiar de opinión: Hilary Blasi y Francesco Totti no volverán a estar juntos. Los fanáticos de la pareja aún esperan una esquiva reconciliación entre los dos y confían en que El apuesto cachorro puede recobrar el sentido y regresar con su hermosa esposa. No hace falta decir que esto no va a suceder, al menos no por el momento. Elari y Totti viven vidas completamente separadas unidas solo por el amor a sus hijos.

Elari pasó un verano viajandoPrimero se refugió en Tanzania y luego viajó a Marche de su familia original. Por otro lado, Totti permaneció en Roma, mudándose de vez en cuando a Sabodia, para vivir su primer verano como un hombre más tranquilo y desprendido. Además, hay que tener en cuenta que el ex futbolista tiene alguien especial en la Roma y está claro que no hablamos del presentador de Mediaset.

Se dice que la boda de verano más comentada terminó gracias a una mujer que se infiltró hábilmente en la vida de los ex cónyuges Totti, conquistando el corazón de un hombre. Esta mujer responde al nombre de Noemi Bocchi. Ella es la mujer más buscada por los paparazzi, lista para perseguir cada uno de sus movimientos con la esperanza de que conduzca a Un acercamiento claro con Francesco Totti.

sí, Porque Noemi y Totti fueron muy conservadores y lo lograrongracias a la ayuda de sus amigos también, Nunca caigas realmente en la intimidad. Esto no impidió que los periodistas especularan sobre la dinámica de su relación, pero de hecho generó más motivaciones. Los paparazzi siguen a los amantes esperando un beso revelador. Ahora aparecen fotos inéditas que no dejan lugar a dudas. Totti y Noemi son pareja, y Elari lo haceAhora parte de una página antigua.

fotos de Noemí y Totti

semanalmente De, Dirigido por alfonso signoriniLos dos amantes inmortalizados a altas horas de la noche como prueba de su relación. Las fotos datan de la noche del 19 de agosto y picotean Presumiblemente, Totti se dirige a San Felice con un amigo. En este complejo de apartamentos Noemí alquilar una casa de vacaciones y el viernes por la noche como muestran las imágenes, Totti entra al edificio para encontrar a su novia.

Si alguien aún tenía dudas sobre la veracidad de estos hechos, los paparazzi presentaron al público otra prueba contundente. Noemí quedó inmortalizada cuando estacionó su auto en el mismo número de la casa por la que nuestro hermoso perro entró esa noche a las 10:30 p.m.

A pesar de Noemí y Totti Trató de distraer a los paparazzi y las hipótesis periodísticas, gracias a los medios a su alcance, siempre lograron entender algo nuevo en la relación entre ambos.

El clamor en torno a la historia no da señales de terminar. Tiempo francesco totti Y el Noemí Bocchi Disfrutan, con cierta dificultad, de un amor en ciernes, Elari se centra en sí misma y en su familia. La web es segura: todos menos Blasey.