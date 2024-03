ATP Miami, Sinner vuela a semifinales al vencer a Machac en dos sets – Tenis

Jannik Sinner ha alcanzado su tercera semifinal en el Master 1000 de Miami y sigue atrayendo a muchos aficionados italianos al Hard Rock Stadium de la ciudad de ensueño de Florida. El campeón de Sesto, Pusteria, parece haber recuperado su mejor forma. En cuartos de final derrotó al checo Tomas Matak en dos sets, 6-4, 6-2, en poco más de hora y media de juego mientras su rendimiento seguía creciendo.

Por tanto, todo es un buen augurio para la siguiente ronda: Sinner se enfrentará al ganador del otro cuarto entre el chileno Nicolas Jarry y el ruso Daniil Medvedev. “No fue un partido fácil, pero jugué bien los puntos importantes”, dijo el jugador de Tirol del Sur al final del partido. Y añadió: «Jugar un torneo tras otro no me causa ningún problema: me siento bien físicamente, se trata de la competición, así que entrenas duro para estar en condiciones de hacerlo. Este es un torneo especial para mí porque tengo alcanzado el nivel requerido.» La primera final de 1.000 metros y por eso estoy feliz de volver a llegar a las semifinales”. Los números demuestran que la continuidad es una de las principales características del “Barón Rojo”: la séptima semifinal de su carrera Master 1000 y sobre todo la La cuarta semifinal que alcanzó en los cuatro torneos disputados hasta el momento desde principios de año, la vigésima victoria en los últimos 21 partidos: la única derrota fue ante Carlos Alcaraz en Indian Wells.

En la pista dura del Hard Rock Stadium de Florida, Sinner sólo sufrió en los primeros partidos contra el checo Macak, situado en el puesto 60 de la clasificación, “vengándose” de la eliminación de Matteo Arnaldi en octavos de final. Yannick empieza fuerte de inmediato: rompiendo en el primer juego del primer set. Pero el checo marcó sorprendentemente en el contraataque gracias a dos estupendos disparos. Partido equilibrado incluso en el séptimo juego, Matak, bajo presión, comete dos errores que le dan un respiro a Blue. A partir de ese momento Yannick asume la presidencia y, de hecho, ya no hay competencia. Sinner parece estar sufriendo menos por la humedad de Florida y pudo grabar algunos tiros increíbles que electrizaron a la multitud en las gradas “locales” del equipo de fútbol americano Miami Dolphins. En el segundo set, Sinner parece implacable y rápidamente recupera el partido. El viernes regresamos al campo. Podría enfrentarse al cuarto favorito Daniil Medvedev, a quien venció en la final el año pasado en Miami. El ruso buscará la redención tras la derrota en la final del Abierto de Australia. Sin embargo, no hay que subestimar al chileno Nicolás Jarry, No. 23 de la ATP, que venció a Sinner, de 18 años, en el único partido previo de 2019. Pero desde entonces han pasado eras en el tenis.

