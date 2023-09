ATP Beijing, Arnaldi vuelve a ganar: Tsitsipas o Jarry en octavos de final

El dominante Matteo Arnaldi, deleitando no sólo a los aficionados italianos sino también a los aficionados de todo el mundo. El italiano, procedente de la fase previa, es claramente uno de los jugadores más fuertes de todo el circuito, y lo ha vuelto a demostrar hoy al arrasar al estadounidense JJ Wolff en los dieciseisavos de final del torneo ATP 500 de Pekín, con una puntuación de 6-2, 6-2 en un partido sin historia que duró 1 hora y 19 minutos. El hombre de San Remo parecía un jugador top 20 jugando contra un jugador calificado, con todas las diferencias que existen, y en algún momento la calificación de Matteo puede ser exactamente esa. No estamos lejos de eso: en las predicciones del ranking de hoy, el ligur ocupa el puesto 42 del mundo, a un paso del top 40. Ya que estamos dando números, supongamos también que esta es la victoria número 37 de Arnaldi en los últimos 48 partidos. Lo cual es increíble teniendo en cuenta que hasta abril nunca había ganado un partido ATP, mientras que ahora se encuentra en octavos de final de un torneo de Grand Slam contra Alcaraz (en el US Open) y uno de los 16 mejores jugadores del prestigioso torneo ATP 500 como ese jugador.. En Beijing.