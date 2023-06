Aterrizaje herido y de emergencia

Cualquiera que no esté sujeto es arrojado violentamente, incluidos los miembros de la tripulación. Cinco de ellos resultaron gravemente heridos y uno requirió cirugía cuando aterrizaron en Singapur.

Un raro episodio de trastorno severoAsí describió British Airways lo que le sucedió a un vuelo regular terrestre que experimentó una turbulencia repentina mientras se encontraba en medio del océano, provocando un accidente herido a bordo y obligando al Maestro a revertir el curso Regreso y aterrizaje Emergencia. La heroína del vuelo de pesadilla fue el vuelo BA12 que partió del aeropuerto de Singapur-Changi el jueves por la noche hacia Londres y regresó a Singapur en la madrugada del viernes.

El avión, un Boeing 777-300ER, ya surcaba los cielos de la Bahía de Bengala cuando, pocas horas después del despegue, experimentó unas aterradoras turbulencias que crearon el caos a bordo. Cualquier cosa no instalada e El que no está atado, tira violencia, incluidos los miembros de la tripulación. Cinco de ellos resultaron gravemente heridos y uno requirió cirugía cuando aterrizaron en Singapur alrededor de las 4 a.m. del viernes.

Un miembro de la tripulación de cabina requirió cirugía en una extremidad, otro sufrió una conmoción cerebral y un tobillo dislocado, y otro necesitó una resonancia magnética por una cadera gravemente magullada. Tres pasajeros también resultaron heridos Resultó gravemente herido por el trastorno y tuvo que buscar tratamiento en el hospital después de ser golpeado por objetos voladores que les arrojaron.

Una situación tan peligrosa que El piloto finalmente se vio obligado a abortar el vuelo y regresar Brindar asistencia médica a los heridos. Un testigo reveló a The Sun que hubo gritos de pasajeros y gran agitación. Los letreros de «abróchense los cinturones» estaban colocados, pero la tripulación estaba realizando tareas esenciales cuando fueron arrojados por la cabina. «El avión comenzó a temblar y de repente cayó a la altura y luego se elevó de nuevo con repentinos movimientos bruscos».

“La seguridad es siempre nuestra prioridad y cuidamos a nuestra tripulación después de uno de nuestros viajes Sufría de un raro ataque de agitación severa.. La aerolínea explicó que nuestro equipo altamente calificado a bordo tranquilizó a los clientes y el avión regresó a Singapur como medida de precaución, y agregó: «Nos disculpamos con los clientes por retrasar su vuelo y les brindamos alojamiento en un hotel e información sobre sus derechos como consumidores». .