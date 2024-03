Ataque en Moscú, otro vídeo en el que ISIS se atribuye la responsabilidad. Imágenes de torturas a sospechosos en las redes sociales. Dos comparecen ante el tribunal por cargos de terrorismo

137 personas murieron en el ataque Ayuntamiento de Crocus Moscú. Dos días después, el número de víctimas de la masacre en la capital rusa sigue aumentando y el número de heridos alcanza los 180. Mientras tanto, la tensión sigue siendo muy alta a nivel internacional. agencia rusa ñandú Explicó que según el Ministerio de Defensa, “El Caza ruso MiG-31 dos bloqueados bombarderos B-1B La Fuerza Aérea de Estados Unidos está violando el espacio aéreo”. La noticia llega el mismo día que Polonia acusa a Moscú de violar su espacio aéreo. mientras problemas Volvió a reivindicar el ataque, mientras surgían imágenes Presunta tortura Las fuerzas del orden rusas persiguen a los atacantes. Pero vayamos en orden.

Ataque británico – A pesar del doble reclamo deproblemasY Rusia y El presidente ruso Vladimir Putin Insisten en acusarUcrania. Se teme que esto pueda ser el comienzo de una mayor escalada: los países occidentales han condenado el ataque en territorio ruso, pero ahora piden precaución. Las palabras del Ministro de Asuntos Exteriores británico fueron más duras jeremy caza ¿Quién, en una entrevista con Sky News, acusó a Moscú de crear «Cortina de humo propagandística» Intensificación de las operaciones en Ucrania. Añadió que el Reino Unido está ahora «en guardiaTambién ataca a Putin Dmytro Kuleba«Es un mentiroso patológico, incluso ahora que intenta desesperadamente vincular a Ucrania u otros países occidentales con tiroteos masivos cerca de Moscú, a pesar de que no hay pruebas que respalden tales afirmaciones». El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso lo escribe en X, Dmytro Kuleba. Y añadió: «No os dejéis engañar por Putin y sus seguidores. Su único objetivo es motivar a más rusos a morir en su guerra criminal y sin sentido contra Ucrania, así como infundir más odio hacia otros países, no sólo hacia los ucranianos, sino también para los ucranianos.» Todo Occidente.

Nuevo vídeo de ISIS.. Y al mismo tiempo que país islámico Se publicaron nuevos videos del ataque: en las fotos publicadas por la agencia de noticias Lo más hondo, los hombres armados fueron vistos persiguiendo a los espectadores hasta el vestíbulo de la sala de conciertos, disparándoles a quemarropa y degollando a alguien que ya estaba tendido en el suelo, matando a decenas de personas. En un momento, uno de los pistoleros le dijo a otro: “Mátalos y no tengas piedad.Aproximadamente a la mitad de la película, uno de los atacantes dice: “Allah es el más grandeLa frase es hablada -pero no gritada, como en otros ataques del ISIS- y es la única frase en árabe, mientras que el resto de frases están escritas en no árabe. Cuatro de ellos, que fueron detenidos en las últimas horas, han sido detenidos. un pasaporte de Tayikistán. Precisamente hoy Putin recibió una llamada telefónica del presidente de Tayikistán. Emomali Rahmon Intensificar las medidas «contra el terrorismo».

Vídeos de torturas a sospechosos en redes sociales – Mientras tanto, en las redes sociales siguen difundiéndose vídeos y fotografías de los presuntos agresores. Lo que parece ser una foto capturada fue publicada en Telegram. Interrogatorio Uno de los sospechosos. La toma muestra a un hombre tirado en el suelo con un hombre. Pantalones abajo Que parece estar relacionado con los dioses. Cables electricos Al dispositivo de comunicaciones TA-57 militar“Utilizado por las fuerzas de seguridad para torturar con descargas eléctricas”, escribió el medio de comunicación ruso independiente Meduza, y uno de los cables “parecía estar conectado a los genitales”. La foto también fue publicada por el canal Grey Zone de Telegram, cercano a los mercenarios de Wagner, y por el canal bielorruso Nexta. Ayer apareció en las redes sociales rusas un vídeo del interrogatorio de otro sospechoso, en el que un soldado le cortó una extremidad. Del oído derecho Y lo obliga a comérselo. Mientras tanto, la comisión de investigación presentó cargos contra dos presuntos agresores. terrorismo. El servicio de prensa del Tribunal Basmani informó a la agencia sobre esto. impuesto, que incluye los nombres de los acusados. «Rachapalizoda Saeedkarami Murudali Mirzojev Dalirjon Barotović está acusado en virtud del artículo 205, parte 3, párrafo B (ataque terrorista llevado a cabo por un grupo de personas con resultado de la muerte de una persona)”. Ambos corren el riesgo de ser condenados a cadena perpetua.

El espacio aéreo de Polonia – Mientras tanto, durante la noche y poco más de 24 horas después del ataque Él vuelaRusia atacó a Ucrania b 14 bombarderos estratégicos Tu-95MS: Salieron de la base. Olenyaen la península de Kola, y se lanzó en dirección a la región grupo. El ataque también provocó Polonia Porque según las quejas VarsoviaUno de los misiles del Kremlin. Espacio aéreo polaco violado. El Ministerio de Asuntos Exteriores polaco anunció en el sitio web X que “pedirá a Rusia una explicación”. Sobre todo pedimos Federación Rusa Detener los ataques aéreos terroristas contra la población y el territorio de Ucrania”. Según anunciaron las fuerzas armadas, el objeto “ingresó en el espacio polaco cerca de la ciudad de Usuario Permaneció allí durante 39 segundos. Agregaron: «Durante todo el vuelo, los sistemas de radar militares lo siguieron». Kiev respondió atacando los barcos de desembarco rusos «Yamal» y «Azov» durante un ataque a la Flota del Mar Negro en la Península de Crimea. Tráelo de vuelta UNIAN. «Las fuerzas de defensa ucranianas lograron atacar los dos grandes buques de desembarco Yamal y Azov, el centro de comunicaciones, así como varias instalaciones de infraestructura de la flota rusa del Mar Negro en la temporalmente ocupada Sebastopol», dice el memorando emitido por el Centro Ucraniano de Comunicaciones Estratégicas.

Evacuación de un centro comercial en San Petersburgo – El nivel de alerta se mantiene alto incluso en… Rusia. En las últimas horas centro comercial en San Pietroburgo Fue evacuado después de que un hombre llamó a la policía diciendo que había colocado un… Bomba en el edificio. Los agentes arrestaron al hombre, según el periódico local Fontanka, y la policía registró el centro comercial London Mall.

Temores de una nueva escalada Mientras que la Estados Unidos de América Reiteran que la responsabilidad de llevar a cabo la operación en la capital rusa recae únicamente en ISIS, mientras que en el frente ruso niegan haber recibido aviso alguno sobre un posible atentado terrorista en Moscú. El embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, dijo, según informó CNN: “No recibimos ninguna notificación o mensaje por adelantado”, y agregó que “no tuvo ningún contacto con la Casa Blanca o el Departamento de Estado con respecto a este tema”. .” La preocupación mundial ahora es que escalada Acaba de empezar. Entrevista por República Mykhailo Podoliak, asesor de Zelensky, negó cualquier responsabilidad por el ataque en Moscú: «Lo digo y repito, Ucrania no tiene nada que ver con el ataque. Putin está siguiendo una estrategia específica. En primer lugar, quiere desviar la atención del recientes acciones a gran escala contra nuestro país. El 22 de marzo se lanzaron misiles contra la central hidroeléctrica de Dneprohiz en Zaporizhia. Otro acto criminal ante los ojos del mundo. Por lo tanto, está claro que Insistir en el llamado “camino ucraniano” le ayuda a explicar a sus compatriotas por qué hablará abiertamente de guerra a partir de ahora. «Ya no es una operación militar privada».

Luto nacional en Rusia tras el atentado – Hoy en toda Rusia Es un día de luto nacional.El presidente anunció El presidente ruso Vladimir Putin Para honrar a los mártires y heridos del ataque terrorista. El saldo actualizado de la masacre es: 180 muertos Y 152 heridos. Las banderas fueron arriadas a media asta, muchos eventos fueron cancelados mientras las estaciones de televisión actualizaban sus horarios. En Moscú y otras ciudades, vallas publicitarias electrónicas mostraban la imagen de una sola vela encendida y la palabra «scorpim», que significa «lloremos». Ayer también se celebró un homenaje improvisado frente a la sala de conciertos allanada, donde los moscovitas encendieron velas y depositaron flores. Banderas a media asta También se exhibe en las embajadas del Reino Unido y Estados Unidos en Moscú.