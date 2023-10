Ataque en Bruselas, atacante muerto Busca cómplices – Noticias

Abdel Salam Al-Aswad, presunto autor del atentado de Bruselas, murió anoche a causa de las heridas que sufrió esta mañana en…

Tiroteo con la policía. Así lo confirmó a ANSA un portavoz de la Fiscalía Federal. La policía había informado anteriormente que lo había hecho. Un hombre baleado que podría ser sospechoso de los atentados de Bruselas. El hombre fue trasladado al hospital, donde permaneció «En cuidados intensivos» Según la ministra belga del Interior, Anneliese Verlinden. «Todo parece apuntar» a que él es el sospechoso del atentado de anoche en Bruselas, conocido como Abdeslam Al-Aswad. Así lo confirmó el Primer Ministro de la Región de Bruselas-Capital, Rudi Vervoort. En su poder se encontró el arma automática utilizada durante el ataque de anoche, y hasta el momento la Fiscalía Federal belga la ha identificado. La identidad del hombre «aún no puede ser confirmada». Según los medios de comunicación, durante la operación de búsqueda realizada en Schaerbeek se encontraron Se encontraron varias armas de fuego. Otros fueron encontrados en un parque público cercano. Los investigadores confirman que uno de ellos pudo haber sido el utilizado para matar a los suecos.

a’Un ataque terrorista Golpeó el corazón de la capital de la Unión Europea. Los dos aficionados suecos fueron asesinados en el centro de la ciudad por un hombre que gritaba ‘Allah es el más grande’ Disparó un rifle Kalashnikov tras bajarse de la motocicleta. Inmediatamente después, según los primeros testimonios, el hombre se dio a la fuga en la misma scooter. Un testigo lo vio en un bar y alertó a la policía. Así lo informó el periódico sueco Aftonbladet. El periódico sueco explicó que pudo haber habido un intercambio de disparos entre el sospechoso y la policía. No se puede descartar al sospechoso de haber cometido el ataque Anoche en Bruselas, que murió esta mañana tras un tiroteo con la policía, Actuó junto a cómplices. Así lo afirmó la ministra belga del Interior, Annelies Verlinden, informaron los medios belgas. Actualmente la policía belga busca a otras dos personas. Según el sitio web de noticias Sudinfo, los investigadores están examinando la posibilidad de que estuviera involucrado en una célula terrorista.

Entonces el fiscal explicó queLa policía está «buscando activamente» a otra persona sospechosa de ser cómplice del atacante. Los investigadores intentan localizar al autor del vídeo que registra la acción del atacante. Mientras tanto, el nivel de alerta en el país no disminuye: la embajada sueca en Bélgica ha pedido a los ciudadanos del país escandinavo que reciban la máxima atención. Se ha reforzado la seguridad en los almacenes de IKEA, de propiedad sueca, en toda Bélgica.

En un vídeo publicado en Facebook, el atacante afirma que se está “vengando de los musulmanes” y que es un “jihadista entre los musulmanes”.problemas«. partido de fútbol Bélgica-Suecia Cancelado por motivos de seguridad. el Consejo Islámico de Bélgica Condenó el ataque en los términos más enérgicos. el Instituciones de la Unión Europea Subieron el nivel de alerta y cerraron escuelas.

video Bruselas: Vídeo del atacante: “Venganza contra los musulmanes”

Abdul Salam Al-Aswad Su solicitud de asilo fue rechazada pero luego «desapareció del radar» de las autoridades belgas. Así lo explicó el Ministro de Estado belga de Asilo e Inmigración, Nicole MooreAsí se produjo cuando habló ante la prensa en una rueda de prensa celebrada a altas horas de la noche sobre el atentado ocurrido en el centro de la capital belga.

De Moor informó que el hombre “solicitó asilo en nuestro país en noviembre de 2019. Recibió una decisión negativa en octubre de 2020, y poco después desapareció del radar”. “Fue oficialmente eliminado del Registro Municipal Nacional el 12 de febrero de 2021 y, por lo tanto, no se puede rastrear para gestionar su devolución. Nunca se ha alojado en un refugio federal. Nunca fue llevado a la policía después de haber sido interceptado en la Oficina de Extranjería para permitirle ser repatriado. Como resultado, la orden de salida del país, emitida en marzo de 2021, nunca fue emitida”.

Además, los leones aparecieron representados en un vídeo filmado en 2021 en Génova. Una foto publicada en su perfil de Facebook lo muestra, ahora a oscuras, en la Piazza della Vittoria, en el centro de la capital de Liguria, en 2021, probablemente durante su estancia de camino a Francia. El hombre está representado en primer plano y al fondo se puede ver el Arco de Triunfo en la Piazza della Vittoria.. Los investigadores de Digos consideraron veraz el vídeo extrapolado.

Continúan las investigaciones para verificar los movimientos de los leones. La presencia en Génova estará vinculada a un viaje preparado que el presunto atacante de Bruselas debía realizar hace dos años para cruzar Italia y dirigirse al norte de Europa. Estamos intentando averiguar cuánto tiempo pasó en la capital de Liguria y qué contactos estableció. El consulado de Túnez se encuentra cerca del lugar donde fue fotografiado y los investigadores quieren comprobar si parece que el hombre se puso en contacto con las oficinas para obtener algunos documentos. pero no negro También estuvo en Bolonia en el pasado durante un período en 2016.. En la capital de Emilia, según la agencia de noticias italiana ANSA, la policía lo localizó e identificó.

Tras el atentado terrorista ocurrido anoche en Bruselas. Las escuelas permanecen abiertasAsí lo anunció el primer ministro Alexander De Croo. De Croo destacó que «según el análisis realizado por la Organización de Coordinación y Análisis de Amenazas, no existe ninguna amenaza específica para las escuelas». Después de que las instituciones de la Unión Europea aumentaran el nivel de alerta antiterrorista, las escuelas y guarderías europeas permanecerán cerradas al menos todo el día.

Durante la noche, se llevó a cabo una operación policial reforzada, encabezada por unidades especiales, en la calle Huart Hamuer, en Schaerbeek, en el lugar donde residía el presunto autor del atentado de anoche en Bruselas, que aún se encuentra prófugo. . dijo que El fiscal federal belga, Frédéric Van Leeuw, en rueda de prensa. Van Liu explicó: «Todo el edificio incluye unos veinte apartamentos y fue registrado por completo, pero no se encontró al sospechoso», señalando que «se emitieron órdenes para llevar a cabo varias otras investigaciones que aún están en curso».

Bélgica convoca a la A Consejo de Seguridad Nacional Hasta las 15.00 horas para reevaluar las medidas de seguridad adoptadas tras el atentado terrorista.

La policía belga ya estaba investigando el caso de Abdel Salam incluso antes del ataque.



El caso de Abdeslam Al-Aswad, el presunto atacante de Bruselas, estaba siendo investigado por la policía belga incluso antes del ataque terrorista de anoche. Así lo explicó el Ministro de Justicia belga, Vincent Van Quickenborn, en una conferencia de prensa nocturna.

El presunto atacante fue denunciado, a principios de este año, por uno de los ocupantes de un centro de asilo en Kampen (no lejos de Amberes) por amenazarlo a través de las redes sociales. El autor también dijo a la policía que Abdeslam ya había sido condenado por terrorismo en Túnez. La policía judicial de Amberes intervino entonces y, antes de que se produjera el ataque en el centro de Bruselas, programó una reunión sobre el caso para el martes. Mientras tanto, las autoridades federales investigaron el pasado del hombre en Túnez y descubrieron que la condena estaba relacionada con delitos comunes y no con terrorismo. Van Quickenborn destacó que este hecho garantizaba que el caso no sería tratado de esta manera. “Una amenaza concreta o inminente”.

Primer Ministro sueco. «Nunca me he enfrentado a una amenaza así». Gentiloni: El terrorismo no vencerá



El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, declaró que «Suecia nunca se ha enfrentado a una amenaza tan importante a su seguridad en la era moderna», y describió el ataque que mató a dos de sus ciudadanos en Bélgica como un «ataque terrorista».

«Me gustaría expresar mi más sentido pésame a las familias de las víctimas del ataque terrorista en Bruselas y mi solidaridad con Suecia y las autoridades belgas. El terrorismo no vencerá». Así lo afirmó el Comisario de Economía de la UE, Paolo Gentiloni, a su llegada al Consejo Ecofin en Luxemburgo.

