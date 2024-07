Ataque de hackers, acusaciones de fraude y homenaje a Chávez

“Soy Nicolás Maduro, presidente electo República Bolivariana de Venezuela». Rindiendo homenaje a Hugo Chávez, el presidente saliente de Venezuela anunció al pueblo su reelección, que se produjo gracias a preferencias del 51,2%. La oposición impugnó vehementemente este resultado, afirmando en cambio que «obtuvo el 70% de los votos».

Elecciones venezolanas, Maduro confirmó como presidente con el 51,2% de los votos: “Aquí el fascismo no pasará”. Pero la oposición: ganamos por un 70%.

La victoria de Maduro

La oposición no penetró. El presidente Nicolás Maduro fue el que obtuvo el mayor número de votos (con el 80% de los votos escrutados obtuvo el 51,2% frente al 44,02% de Edmundo González Urrutia), y será presidente de Venezuela hasta 2030, con lo que totalizará 17 años en el poder. . Gobierno. Más tiempo que su mentor, Hugo Chávez, que lo eligió en 2012, antes de su muerte, dentro de su círculo mágico para impulsar el proyecto socialista bolivariano, y cuyo 70 cumpleaños fue el día de las elecciones. “No tuvieron éxito con las sanciones, con las agresiones, con las amenazas. No lo han logrado ahora y nunca podrán hacerlo con la dignidad del pueblo de Venezuela. «El fascismo en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, no pasará», fueron las primeras palabras de Maduro, quien celebró con miles de seguidores apostados frente al Palacio de Miraflores «Viva Chávez. Chávez esta victoria es suya. Hasta». la Victoria siempre. Vosotros sois el pueblo de paz, el pueblo de Dios.»

“Ataque pirata masivo”

Maduro advirtió entonces a su pueblo sobre un «ciberataque masivo al centro del consejo electoral». “Sabemos quién lo hizo. Hicieron esto porque querían impedir que el pueblo de Venezuela obtuviera sus resultados oficiales hoy. Poder leer el texto que han preparado, poder “gritarle al defraudador”. «Aquí estoy conmigo, gente fea, gente fea, gente bonita», añadió, recordando: «Esta película ya la vimos» con Capriles, y ha habido muertes «por su culpa». No permitiremos que vuelvan a desatar la violencia. Hoy prevaleció la voz de la paz”.

Acusaciones de la oposición (y dudas del resto del mundo)

Al mismo tiempo, mientras estallaban fuegos artificiales en el cielo de Caracas, acompañados de música salsa y un espectáculo de drones, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, emitió un comunicado expresando “serias dudas” sobre los resultados de las elecciones presidenciales. Representa la voluntad del pueblo. Hace unas horas, la vicepresidenta Kamala Harris y otros siete países latinoamericanos llamaron a «respetar la voluntad del pueblo venezolano». Estas dudas también llegaron a Italia, donde el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, también comentó sobre el tema electoral: “Tengo muchas dudas sobre el desarrollo regular de las elecciones en Venezuela. Exigimos resultados verificables y acceso a documentos: ¿El resultado de la declaración de victoria de Maduro refleja verdaderamente la voluntad del pueblo?

También compartió las dudas el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles, quien anunció en un memorando publicado en las últimas horas que su gobierno “rechaza categóricamente la declaración de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela”. Lo consideramos fraudulento. Trabajaremos con los gobiernos democráticos del continente y las organizaciones internacionales para garantizar que se respete la sagrada voluntad del pueblo venezolano.

Cuba: “Victoria histórica”

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, tuvo una opinión diferente cuando llamó por teléfono a Nicolás Maduro para felicitarlo por su “victoria histórica”. “Hablé con el hermano Nicolás Maduro para ofrecerle mis más sentidas felicitaciones en nombre del partido, del gobierno y del pueblo cubano por la histórica victoria electoral alcanzada tras una impresionante manifestación del pueblo venezolano”, escribió Díaz-Canel en un mensaje publicado en Gorjeo. X.

Nacido en Caracas el 23 de noviembre de 1962, Nicolás Maduro Moros es uno de los políticos más controvertidos y discutidos de todos los tiempos. Durante sus 25 años en la política, el ex conductor de autobús, que se compara con un «gallo pinto», ha sido diputado, presidente del Parlamento, ministro de Asuntos Exteriores y jefe del Partido Socialista Unido del país. Venezuela (PSUV). Desde el 8 de diciembre de 2012 es heredero del Comandante Eterno, que lo nombró por televisión cuando ya padecía una enfermedad terminal. El líder asumió entonces el papel de presidente interino hasta que el Consejo Nacional Electoral convocó elecciones para abril de 2013. “No soy Chávez, soy su hijo”, declaró Maduro durante la campaña electoral. En aquella ocasión obtuvo el 50,61%, frente al candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (Clay), Henrique Capriles, con el 49,12%. En 2018, Maduro volvió a derrotar al candidato opositor Henri Falcón. Este es un resultado que gran parte de la comunidad internacional ha repudiado. En su camino hacia el poder, el ex conductor de autobús vivió sobre todo del legado de Chávez, y el país estaba constantemente en una espiral descendente, con oleadas de protestas y represión que le costaron acusaciones de violaciones de derechos humanos en las Naciones Unidas. Una investigación de la Corte Penal Internacional y decenas de sanciones internacionales.

