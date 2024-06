Atalanta, Godfrey llega en lugar de Scalvini

Atalanta ha elegido a Godfrey para apoyar la defensa a la espera del regreso de Giorgio Scalvini al campo. El club de Bérgamo buscaba un perfil joven y potencial para trabajar tranquilamente sin tener que concentrarse demasiado en el lugar. De hecho, el departamento considera a Djemseti, Kolasinac y Henn como las primeras opciones a la espera del regreso de Scalvini. Godfrey podrá integrar y absorber gradualmente las ideas de Gian Piero Gasperini y aprender también los ritmos del fútbol italiano. Godfrey también participó con Inglaterra en dos amistosos en 2021. La temporada pasada, fue utilizado 16 veces (15 en la Premier League y una en la Copa de la Liga). Encontró continuidad, sobre todo en la segunda parte de la temporada, a partir de finales de enero, tras pasar la primera parte en el banquillo en la mayoría de partidos. Precisamente, por falta de utilización, en el mercado de fichajes de invierno, Godfrey también fue incluido en la lista de la Roma que no le entrenó después. Sin embargo, el Atalanta no se centra sólo en el defensa, sino que sigue vigilando el camino que lleva a Nicolo Zaniolo.

la situación

La impresión es que este fin de semana que comienza hoy podría ser un buen fin de semana para cerrar el trato. Ya sea en una dirección (Bérgamo) o en la otra (Florencia). Después de la visita del Milán al director deportivo del Galatasaray, Cenk Ergun, llega el momento de las evaluaciones en la Casa Turca. Atalanta y Fiorentina se han comportado de manera diferente en los últimos días. El club toscano ha hecho una oferta de cesión de 2,5 millones de euros más un compromiso de compra por un precio de 15. Un total de 17,5 millones, la cifra que le gustaría al Galatasaray, se orienta a recaudar 20-22. En Estambul saben que Zaniolo quiere volver a Italia, pero también saben que su valor no ha disminuido en su país, al contrario. Por tanto, se adhieren a la forma y coste de la operación. Ante todo esto, el Atalanta, que se reunió con el director deportivo turco, no formuló una oferta oficial. Se limitó a presentar su idea, que representaba un préstamo oneroso con derecho a recuperación. La idea puede ser 5+15, pero es específicamente una idea expositiva. Ninguna obligación de compra no satisface a Gala por el momento, aunque la cifra global se acerca a la valoración que hicieron de Zaniolo. La Fiorentina ha incluido este compromiso, pero está lejos de ser una cifra ideal.