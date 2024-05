Astro Bot ha sido anunciado para PS5, y aquí está el avance y la fecha de lanzamiento de State of Play

Como podemos ver en el vídeo, nos aventuraremos en el papel de Astro Bot en muchos entornos coloridos llenos de desafíos y enemigos a los que tendremos que enfrentarnos. En particular estamos hablando de más que « 50 mundos diferentes y emocionantes “Así que no habrá escasez de diversidad, sin duda”.

Confirmando los rumores que Billbil-kun ha estado haciendo en los últimos días, fueron presentados durante el State of Play. Astrobot una nueva aventura de plataformas en Exclusivamente en PS5 Protagonizada por el simpático pequeño robot, que ahora es la auténtica mascota del ecosistema PlayStation. En esta ocasión también se reveló la fecha de lanzamiento prevista para el próximo año. 6 de septiembre y un avance del juego nos da un primer vistazo al título.

Muchos mundos e íconos de PlayStation.

Nuestro héroe robot podrá superar obstáculos usando cohetes propulsores para saltar o correr hacia el enemigo, brazos extensibles para colgar y balancear y otras habilidades vinculadas a varios potenciadores repartidos por los niveles.

Astro Bot también lo es Un gran saludo al ecosistema de PlayStation. En el tráiler vemos al pequeño robot pilotando una especie de DualSense con cohetes o incluso una PS5 a modo de nave espacial en enfrentamientos a gran escala. No solo eso, sino que también vemos parodias de robots de algunos personajes famosos de PlayStation, como Kratos de God of War, Aloy de Horizon, Nathan Drake de Uncharted, Parappa the Rapper y muchos más.

¿Qué opinas del estreno de Astro Bot? ¿Te interesó lo que viste? Háganos saber en los comentarios a continuación.