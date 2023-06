Así puedes enviar fotos en HD

La capacidad de enviar imágenes de alta definición en chats WhatsApp Ya no es una característica exclusiva de la versión beta: está disponible para todos desde hace unos días. Sin embargo, lo que muchos no saben es que la opción no viene habilitada por defecto y hay que activarla manualmente. Sin embargo, unos segundos son suficientes para hacer esto, veamos cómo.

Imágenes HD en WhatsApp: así puedes enviarlas

El primer paso a seguir es abrir el menú principal de la aplicación pulsando el botón en forma de tres puntos situado en la esquina superior derecha de la interfaz. A continuación, debe seleccionar el elemento «Configuración» y desplazarse hacia abajo para encontrar «Almacenamiento y datos». Dentro de esta sección hay otro submenú titulado Calidad de carga de imagen (explicado como Elija la calidad de los medios que se enviarán ). La ventana emergente se abre con las tres alternativas sugeridas, ‘Automático (recomendado)’, ‘Mejor calidad’ y ‘Ahorro de datos’, este último diseñado para aquellos que no están conectados a Wi-Fi y deben contar con los límites impuestos por su operador con respecto al tráfico de datos. consumidos o a través de una conexión que no tiene un rendimiento especialmente alto. La persona que elige entregar imágenes de alta definición Obviamente es lo último, como se muestra en la captura de pantalla a continuación.

Una vez que haya terminado con este corto Tutorialespresionando OK confirma su selección, que aún puede cambiarse más tarde en cualquier momento.

entre otros herejía Presentada recientemente por el equipo de Meta que trabaja en el proyecto, la aplicación tiene la capacidad de silenciar llamadas de números desconocidos y herramientas sin precedentes para controlar la privacidad y modificar los mensajes enviados en 15 minutos. Según se ha filtrado, la casa de software también apuesta por cumplir uno de los deseos más solicitados por la comunidad de usuarios o el que debería permitir configurar varias cuentas en un solo dispositivo.