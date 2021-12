Así es como funciona el «escudo»

Según el diccionario Treccani (recién consultado), una persona vacunada es alguien que se ha vuelto (al calor) inmune a la enfermedad, mientras que una persona vacunada es alguien que ha sido vacunado: en el caso de Covid, ¿cuál es la relación entre estos dos períodos? ? Ésta es una de las muchas preguntas (pero sobre todo los muchos malentendidos por los que pagamos consecuencias nefastas) que a menudo caracterizan el discurso popular, pero incluso aquellos que brindan información a veces están «enfermos».

En las próximas líneas intentaremos, en resumen, aclarar estos dos términos (y el mundo de las noticias que gira en torno a ellos) basándonos en los últimos datos italianos reales disponibles, que son El último informe semanal sobre la epidemia de Covid-19 del Istituto Superiore di Sanità (Edición) del 10 de diciembre de 2021.

Se sabe, dada la disponibilidad de las vacunas Covid-19, que ninguna de las vacunas producidas cubre al 100% a las personas vacunadas: es decir, las vacunas anti-Covid en el mercado hoy en día no inmunizan a las personas que están siendo vacunadas, y esto caracteriza a todas las vacunas existentes Independientemente del número de dosis tomadas (primera, segunda, tercera …). Además, ninguna vacuna ha hecho tal afirmación: es una epidemia de información en la que hemos invertido, junto con otros factores que ciertamente no están interesados ​​en investigar aquí, lo que lleva a muchos a crear una coincidencia equívoca entre vacunación e inmunización.

Dependiendo de la vacuna, las dosis y la distancia desde el momento de la vacunación, cambia la capacidad de la vacuna para protegernos de una posible infección por Covid y sus consecuencias negativas. Y aquí está el punto: se ha demostrado que una vacuna no inmuniza (y eso en sí mismo diría mucho sobre las actitudes sabias que aún es apropiado adoptar), ¿cuál es su capacidad para protegernos de la infección y sus consecuencias?

En este aporte, no nos interesa discutir los argumentos de personas favorables y desafortunadas para sustentar sus posiciones, sino que solo nos interesará poner sobre la mesa información cuantitativa para describir la protección que ofrecen las vacunas: es un dato importante , precisamente porque las personas vacunadas no lo han hecho.

Si tenemos en cuenta la situación italiana, y los datos de la Estación Espacial Internacional hasta el momento son los únicos datos disponibles que se refieren a todo el territorio nacional, aparece la siguiente información (para más detalles ver la publicación mencionada), teniendo en cuenta que desde Desde el inicio de la pandemia hasta el 7 de diciembre de 2021, se reportaron 5.134.508 casos confirmados y 133.689 defunciones al Sistema Integrado de Vigilancia de Covid-19, y desde el momento de disponibilidad de la vacuna hasta el 7 de diciembre de 2021 aparecen 100.083.572 dosis (44.376.477 primeras dosis , 45,835.370 segundos) / dosis única y 9,871,725 ​​tercera dosis).

¿Cómo medimos la capacidad de una vacuna para protegernos de los efectos dañinos del virus? Se utiliza el concepto de «eficacia de la vacuna», es decir, se compara la proporción de casos (u hospitalizaciones, muertes …) que ocurren entre personas vacunadas con la proporción de casos que ocurren entre personas no vacunadas: si la proporción de casos entre las vacunadas es menos que entre los no vacunados. Significa que la vacuna es eficaz (en la misma medida o menos, dependiendo de la diferencia entre las dos proporciones). Para entender (después del cálculo explicado y sin entrar en detalles): una eficacia de vacuna igual al 90% indica una reducción del 90% en la incidencia (u hospitalizaciones, muertes …) en el grupo vacunado en comparación con el grupo no vacunado.

En el período en el que la variante alfa estuvo en circulación (es decir, desde principios de abril de 2021 hasta principios de julio) la efectividad de la vacuna en la prevención de casos de Covid-19 fue del 89%, en la prevención de hospitalizaciones fue del 95%, en prevenir la hospitalización en cuidados intensivos en un 97% y en prevenir la muerte en un 96%.

Por otro lado, si consideramos el período de circulación predominante de la variable delta (desde principios de julio hasta principios de diciembre de 2021) la efectividad de la vacuna en la prevención de la infección fue del 65,1%, en la prevención de la hospitalización del 88,7%, en la prevención ingreso a la unidad de cuidados intensivos en un 93,5% y en prevención de muertes en un 89,2%.

Como lo demuestran los númerosEficacia de la vacuna Varía según el tipo de virus circulante (menor cobertura en comparación con la fórmula delta) y según la gravedad del fenómeno infeccioso en la salud (desde la mera presencia del virus hasta la muerte), pero nunca se alcanza la inmunización (es decir, 100% de eficacia), incluso ante las consecuencias más graves: algunas personas, aunque vacunadas, se contagiarán (sin otras consecuencias) y algunas (mucho menos) lamentablemente morirán. El informe también señala que existen diferencias en la eficacia por edad, tipo de vacunación completa (una dosis, dos dosis, tres dosis) y distancia desde la finalización del curso (menos o más de cinco meses), pero no tenemos espacio para detalles.

Para completar, dado que los datos disponibles no se refieren a una muestra aleatoria (es decir, elegidos apropiadamente desde un punto de vista estadístico), pero dan el privilegio de inmunizar a las poblaciones de mayor riesgo en la línea de tiempo, se debe agregar lo siguiente: Los resultados propuestos debe representar una estimación más baja de la eficacia general de la vacuna y, por lo tanto, la eficacia real debe ser mayor que los valores informados.

Algunos, limitándose a observar el número absoluto de casos, apoyan la tesis de que los eventos de infección entre personas vacunadas son comparables, si no superiores, a los de personas no vacunadas, con obvias consecuencias imaginables. Esto es lo que se define con el término “efecto paradójico”: cuando las vacunaciones en una población alcanzan altos niveles de cobertura, y por tanto hay mucha gente vacunada, el número absoluto de infecciones, hospitalizaciones y defunciones (porque la eficacia de la vacunación no es del 100%) puede ser similar, si no mayor, entre vacunados y no vacunados. el es llamado Efecto de paradoja, pero en realidad gira en torno a error de comparación real, donde la comparación correcta no debe realizarse entre los números absolutos de casos (entre vacunados y no vacunados), sino entre los valores de las tasas respectivas (porque de esta manera se toman en cuenta las diferentes dimensiones numéricas de los grupos que se comparan correctamente). cuenta).

Por ejemplo, según un informe de la ISS el mes pasado, la tasa de hospitalización de las personas no vacunadas es de 83,9 hospitalizaciones por cada 100.000 personas, y la tasa de las personas que han sido vacunadas con un ciclo completo durante menos de cinco meses es de 7,8 admisiones por cada 100.000 ( más de 10 veces menor)), que los vacunados con un ciclo completo durante un período de cinco meses es de 16,6 ingresos hospitalarios por 100.000 (aproximadamente 5 veces menos), y los vacunados con un ciclo completo + dosis adicional / dosis de refuerzo es de 9,8 por 100.000 (más de 8 veces menos); Para el ingreso a la UCI, la tasa de personas no vacunadas es de 11,4 por 100.000, la tasa de vacunación de ciclo completo durante menos de cinco meses es de 0,7 por 100.000 (más de 16 veces), la tasa de vacunación de ciclo completo durante más de cinco meses es 1,2 por 100.000 (menos de 10 veces), y las vacunas con un ciclo completo + dosis adicional / dosis de refuerzo es de 0,8 por 100.000 (14 veces menos); Para la mortalidad, la tasa de no vacunados es de 16,6 por 100.000, la tasa de vacunación de ciclo completo durante menos de cinco meses es de 1,5 por 100.000 (11 veces menos), la tasa de vacunación de ciclo completo durante más de cinco meses es de 2,4 por 100.000 (aproximadamente 7 veces menor), vacunas de ciclo completo + dosis adicional / refuerzo 1.0 por 100,000 (más de 16 veces menos).

Por supuesto, es evidente que hay mucho que decir sobre los temas y números presentados: el escritor espera que los números sugeridos y la información que traen consigo ayuden a los lectores a mejorar su conocimiento de los efectos de la pandemia y las herramientas que se pueden utilizar. lidiado con eso.

