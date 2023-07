Asalto a Sakamaka. No es solo una cesión, ahora la Roma se relanza: quiere al delantero – Forzaroma.info – Últimas noticias As Roma Football – Entrevistas, fotos y videos

ajedrez ya había dado su presunto consentimiento para la transferencia, escribe Massimo Cecchini La Gaceta Deportiva. Ahora por parte de la Roma hay que enmendar las propuestas que le hizo al West Ham algo diferente . Entonces uno está evolucionando Ofrecer un préstamo con derecho a rescate (alrededor de 25 millones), que se vuelve obligatorio en presencia de tres condiciones: el número de partidos de temporada, el número de goles marcados y el descenso en la Liga de Campeones. No hace falta decir que los dos primeros sonidos marcan la diferencia, ya que pueden modularse de una manera completamente diferente y, por lo tanto, hacer que el objetivo sea demasiado fácil o demasiado difícil.

Está claro, sin embargo, que la Roma no puede apuntar a Scamaka por su cuenta, dada la renuencia del West Ham, por el momento, a aceptar la opción de préstamo. Por eso seguimos también pendientes de la trayectoria de Morata, que gusta mucho al técnico portugués, pero que no es fácil de llevar a cabo, dado que siempre empezamos pidiendo la cesión de un jugador. Debido a que el exjugador de la Juventus tiene muchos seguidores (empezando por el Milan), en caso de venta, al Atlético de Madrid le gustaría generar ingresos y por eso el camino parece difícil. para estar seguro, La relación de Morata con Dybala Está muy ajustado, pero ni siquiera el alto salario, del que se enorgullece el español, hace que el proceso sea fácil, aunque no ha terminado del todo.