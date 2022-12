Artemis I como en la película Apolo 13, ¡la foto de los Oscar de la Luna y la Tierra!

Como se mencionó en la última actualización, Había mucha expectativa por las primeras fotos del sobrevuelo de la segunda lunatambién porque en comparación con los del enfoque anterior, la posición podría haber sido diferente, así como la iluminación, y de hecho podemos decir sin ninguna duda que Una de las primeras fotos que publicó. NASA Es increíble.

Lo podéis ver en la cabecera y en una única y mágica toma podemos distinguir la Luna asomando casi amenazante en el horizonte, la nave Orión iluminada por la luz, y al fondo parte de nuestro planeta, pequeño y lejano.

¿Parece una foto de familia? De hecho, hasta cierto punto lo es, porque no se pasa por alto en la red. El sorprendente parecido con uno de los carteles de la película con Tom Hanks, Apolo 13Y el Muestra la nave espacial Apolo y una Luna igualmente grande, con la Tierra visible cerca de su curvatura. ¿No te acuerdas? ¡Mírelos uno al lado del otro a continuación, y no diga que el parecido no es asombroso!