Artemis 1: los primeros análisis de la misión son positivos, el objetivo es un vuelo tripulado en 2024

Hacia fines del año pasado, muchos más siguieron una tareasin piloto , Artemisa I directo a órbita lunar Con el regreso de la cápsula de Orión a la Tierra. Como sabemos, esta misión se utilizó para probar nuevos sistemas como Cohete SLS de la NASA (Space Launch System), naves espaciales, sistemas terrestres en general, y más. Todo esto permitiría recopilar suficientes datos para garantizar que una futura misión tripulada, programada para noviembre de 2024, no encuentre problemas críticos (poniendo en riesgo vidas humanas).

LANZADO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 Utilizando el poderoso (pero no reutilizable) misil SLS Mientras que la cápsula fue desechada el 11 de diciembre de 2022. Durante este período se realizaron una serie de pruebas, se resolvieron algunos problemas y en general, como se mencionó anteriormente, se probaron diversos sistemas y subsistemas que aseguran el éxito de la misión. Pero darse por vencido no es el final del trabajo. Desde entonces, ingenieros y técnicos han comenzado a examinar la cápsula y los datos recopilados para obtener una retroalimentación efectiva sobre lo que sucedió y posibles problemas críticos. La buena noticia es que, en general, no se han reportado noticias realmente graves. Esto es lo que sabemos.

Artemisa I: las primeras conclusiones de los análisis.

Tras chapotear en el Océano Pacífico, la cápsula fue transportada por tierra hasta el Centro Espacial Kennedy (Florida). Pocas horas después de su regreso, los ingenieros comenzaron a recopilar datos e información útiles, aunque la parte más compleja del trabajo se realizó en las siguientes semanas. allá NASA Publicó los primeros resultados de lo que se encontró y no informó ningún problema en particular.

Como está escrito enArtículo oficial «Desde el vuelo de 2022, los ingenieros han revisado exhaustivamente los datos para confirmar las observaciones iniciales sobre el éxito de la misión del cohete Space Launch System (SLS) de la NASA y la nave espacial Orion en su misión 1,4 millones de millas más allá de la luna».. jim frey (codirector) añadió que “La seguridad de la tripulación en vuelo es nuestra principal prioridad para Artemis II”.

La agencia espacial estadounidense (y ninguna agencia espacial en general) quisiera repetir lo visto con el Apolo 1. Ahora los estándares de seguridad son mucho más altos que en aquellos años de pionerismo y cautela (aunque no se puede descartar un imprevisto en operaciones tan complejas) que sea necesario.

allá NASA Declaró que el rendimiento de SLS es igual o mejor que el esperado con ICPS (Fase II) lo que resulta en cápsula de orión de Misión Artemisa I correctamente en la órbita lunar. Como se mencionó anteriormente, Mobile Launcher sufrió algunos daños debido al empuje del cohete más alto de lo esperado, pero las reparaciones ya están en marcha.

Como para cápsula de orión Análisis en progreso 155 GB de datos. La agencia ha identificado 161 objetivos alcanzados, incluidos 20 que se agregaron después del lanzamiento durante la ejecución de la misión. Curiosamente, la unidad de servicio europea produjo un 20 % más de energía de lo esperado y consumió un 25 % menos.

Entre los elementos más sensibles se encuentran los sistemas pirotécnicos utilizados en los diferentes escenarios. Dado que estos son explosivos, son de particular interés. allá NASA Declaro que tanto el FTS (Flight Termination System) como el de apertura de paracaídas en trinchera funcionan correctamente. Además, el amerizaje se produjo a unos 4 km del punto estimado y, por tanto, dentro de los requisitos.

Una nota que surgió de los análisis relacionados con Material de tracción (AVCOAT) de Escudo térmico de Orión. Según los datos, se consumió de una forma diferente a la esperada. Los ingenieros están tratando de averiguar qué sucedió y si podría ser un problema, pero no parece haber preocupación en general. También analizaremos las razones por las que algunos de los sistemas eléctricos de la cápsula no funcionaban correctamente mientras la nave espacial estaba en órbita.