Vladimir Putin amenaza a la OTAN y a Europa en particular. La «advertencia» del presidente ruso se produce mientras la OTAN y la Unión Europea discuten la eliminación de la prohibición que actualmente impide a Ucrania atacar territorio ruso con armas proporcionadas por socios occidentales.

Los países de la OTAN, especialmente los europeos, deben ser conscientes de con qué están jugando. Son asuntos serios y los estamos siguiendo con la máxima atención.“Esto es lo que dijo el presidente ruso a los periodistas al final de su visita a Uzbekistán, en particular respondiendo a una pregunta sobre las declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Según Putin, antes de hablar de ataques en territorio ruso, “los gobiernos de los países de la OTAN deben recordar que los miembros de la OTAN, por regla general, son países pequeños con una densidad de población muy alta”.

«Una guerra mundial si los soldados occidentales llegan a Ucrania»

Putin también se centra en la cuestión de la posible llegada de soldados occidentales a Ucrania: esto representaría una escalada y “un paso más” hacia el conflicto en Europa., Él dice. Y añadió: «No creo que ésta sea la decisión correcta. Es una escalada y otro paso hacia un conflicto peligroso en Europa y el mundo».

Dice que no hay duda de que hay mercenarios occidentales en Ucrania, incluidos entrenadores militares. Y añadió: «En cuanto a la posibilidad de la presencia de mercenarios en Ucrania, sí, somos muy conscientes de ello. Lo que los militares están hablando ahora en Ucrania ha existido durante mucho tiempo. En las ondas, sabemos que están allí. «.

“El Parlamento es legítimo en Ucrania, no Zelensky”

Luego, tras enfatizar su voluntad de alcanzar una solución negociada al conflicto, volvió a definir la presidencia de Volodymyr Zelensky como ilegítima. En Ucrania la «única autoridad legítima» es la Verjovna Rada. Desde que terminó el mandato presidencial de Zelensky, dijo. Putin afirma que, en tiempos de ley marcial, la constitución ucraniana prevé poderes parlamentarios ampliados, pero no los del presidente. Al mismo tiempo, añade que la Ley Fundamental no menciona nada sobre si los resultados de las anteriores elecciones presidenciales se prorrogarían en caso de que no se celebraran nuevas elecciones.

«El artículo 111 de la Constitución de Ucrania estipula en este caso la transferencia de poderes presidenciales al presidente del Parlamento», afirma Putin, subrayando que la intención de los «amos» de Ucrania es que el actual gobierno de Kiev asuma «la responsabilidad de asuntos impopulares”. Decisiones como reducir aún más la edad de reclutamiento y luego reemplazar a los “representantes del poder ejecutivo”. Si esa es la idea, la lógica es clara.