Arisa se arrepintió del «error» de Ventura, luego las lágrimas de Vito Coppola

Arisa una vez más se disculpó con Simona Ventura por ‘Eres falso’ en The X Factor. Le gritaba con intensa concentración, repitiéndola y sazonándola con «ca..o» y puñetazos en la mesa que clavaba la fecha. Se ha convertido en uno de los memes más usados ​​de la historia, pero es un momento del que la cantante se arrepintió profundamente. Lo dijo hoy durante Rayo de intercomunicación 2Comience la entrevista con un elogio. Simona Ventura. Estaba sentada en el sofá del estudio frente a los presentadores cuando Arisa tomó la palabra para disculparse una vez más con Ventura. Esta última escuchó a su invitado con una sonrisa, y en definitiva, no había malicia entre ellos o algo sin resolver.

como el Arisa renovó su disculpa Y su admiración por Ventura. «Ya te pedí disculpas en ese momento y era tan joven. Me he arrepentido de esto aquí a lo largo de los años»Estas son sus palabras. Luego pasó a explicar que con los años ya se dio cuenta de que no hay nada malo con Ventura, fue solo un momento de fuerte simpatía por sus competidores lo que la empujó a decir la cosa. Los dos le explicaron paula perego Lo que pasó Arisa agregó:

“Te lo juro, ahora tengo 39 años, he conocido a muchas mujeres en la televisión, y como dije soy una de las más hermosas, te digo que eres una de las mujeres más verdaderas, que ha sacrificado la mayor parte de la serie Nunca te he escuchado hablar mal de nadie, en realidad nunca te he sorprendido con tu deslealtad hacia otra mujer, un colega o alguien más, así que aún ahora te pido disculpas y te digo que te quiero bien”

Abrazado por Arisa y Simona Ventura Y ambos emocionados, luego reanudaron la entrevista. Así que hablamos de Bailando con las estrellas Era inevitable discutir el asunto. Vito CobolaPorque fue su maestro. Su Ballando dijo: «Me encantó y lo disfruté. Pasé por una serie de emociones sin precedentes». Simona le preguntó qué tan importante era Vito, pero Arisa la malinterpretó y respondió: «¿después?». Ventura tuvo que dejar claro que se refería a él como pareja de baile y no a otra cosa. Quizás Arisa no quería hablar de Vito CoppolaY Desde ayer, he anunciado que las cosas no van bien entre ellos.. Pero dijo de él:

“Vito fue muy importante porque me dio una motivación que tal vez no hubiera encontrado con nadie más. Tenemos muchos rasgos en común y, sobre todo, tiene una pureza y un trato excepcionales. Es un maestro loco, pero realmente lo es. pero con el tiempo podrá demostrar que es un gran profesional incluso en una pantalla. «Televisión. Deseo que lo rompa todo».

Hablando de Vito, Arisa cambió su tono de voz y también lo notó. Fue fuertemente probado y visto poco después. La cantante habló sobre su deseo de tener amor, pero está claro que el discurso la afectó tanto, y tal vez incluso a Vito, que no pudo seguir adelante. Mientras Perego hablaba, en efecto, Arisa no pudo contener las lágrimas.. Les preguntó si estaban vivos, así que lloró y pidió un vaso de agua. Perego le preguntó si no le gustaría hablar de amor, Arisa le confirmó que no quería hablar de eso y cambiaron de tema. Simona Ventura publicó el anuncio.