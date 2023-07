Arisa, luego de que Vito Coppola se mostrara en la web con otro hombre: la indiscreción que hace soñar a un público | aqui esta toda la verdad

La talentosa Arisa volvió a encontrar su sonrisa tras el fracaso de su relación con Vito Coppola: un nuevo conocido la cambió.

El jefe de pimienta en «Amechi» está de vuelta de uno Un completo desastre emocional.. El cantante ya se ha enredado en una relación con la bailarina profesional vito coppolacon quien triunfó sobre el talento de Milli Carlucci, pero pronto la relación se tambaleó y ella le rompió el corazón.

De hecho, los dos ganadores de «Bailando con las estrellas» continuaron reuniéndose incluso con las luces apagadas, pero las diferencias de personalidad y datos personales pronto crearían grietas en su relación.

Posteriormente, Arisa confesó al semanario «Oggi»:Me estoy recuperando de la última historia.. Entendí que tengo que tratar con gente de mi edad y es difícil tratar con gente más joven. No siempre estuve interesado en el otro: en este último amor lo estuve, y el no pago. Tienes que encontrar el equilibrio adecuado, donde ames tanto como quieras…«.

Posteriormente, la cantante admitió que solo había hecho una cosa en su vida relaciones fallidasEste evento finalmente frustró su deseo de maternidad.

Arisa, reflexiones tras romper con Vito Coppola

La animada Arisa le dijo a «Today»:Siempre he tenido relaciones asimétricas. Renuncio al amor. Lo digo de mala gana, lo sufro, porque de niño siempre soñé con el amor.. En algún momento, las mujeres sentimos el anhelo de la maternidad, y nos convertimos en madre para nuestro hombre. Lo siento como un sentimiento precioso, y luego lo entiendo. Para otros, eres una anciana que quiere ser madre.«.

Su amargo relato indica que Arisa fue sometida a un Fuerte decepción Tras la ruptura, el cantante agregó: “Creo que sería mejor si lo enfrentas solo, en lugar de con un compañero. Porque tengo miedo de que el amor se acabe Para mi el amor verdaderamente es para siempre…Sin embargo, como ya ha sucedido en el pasado, Arisa ha demostrado en las últimas horas que tiene muchos recursos y ha Empezó a invertir en sí mismo de nuevo.sobre su apariencia y salud. Lo hizo junto a un joven encantador, presentándolo sin lujos a sus seguidores de Instagram. Eso es todo …

Arisa parte de cero entre la raza y la autoironía

La cantante publicó una historia en su cuenta de Instagram acompañada de un misterioso acompañante, y explicó: “estoy con este chico hermoso. No es mi amigo, pero es el dueño de un gimnasio muy lindo ubicado en Villa Borghese, en Roma, al cual asisto diligentemente. No te diré los tiempos…«.

Entonces Arisa concluyó:¡Quiero morir!Finalmente está sacando la lengua a los fanáticos, posiblemente preparándose para una nueva sesión de gimnasia con su excepcional entrenador personal.