Árbitro Acerbe, Juan Jesús está deprimido. Pancartas en la ciudad, camiseta especial con Atalanta.

la pregunta Acerbe Juan Jesús no ha terminado aún. El juez deportivo absolvió al defensa nerazzurri del cargo de insultos raciales a su oponente. Esta sentencia fue una recompensa para la línea de Acerbe, que afirmó firmemente que nunca había pronunciado la sentencia que le atribuía su colega brasileño. El brasileño está enfadado y no podrá recurrir. En el caso teórico en el que Juan Jesús decidió presentar una denuncia por el hecho, sin presentar nuevas pruebas, el intento contradice el principio general del derecho de que una persona no puede ser condenada dos veces por el mismo hecho. Sin embargo, como el brasileño todavía puede imponerse condenando a Acerbe, se enfrenta a un proceso penal. Esto no significa que no suceda.

Palabras de Juan Jesús

El Napoli publicó, en su sitio web oficial, una larga nota de Juan Jesús, en la que el defensa decía estar frustrado por la elección del juez deportivo.

«He leído varias veces, con gran pesar, la decisión en la que el juez deportivo consideró que no había pruebas de que yo hubiera sido víctima de insultos racistas durante el partido del Inter de Nápoles el pasado 17 de marzo: es una valoración, aunque respetable». Me cuesta entenderlo y me deja muy amargado.

Estoy muy frustrado por el resultado de un asunto grave que sólo he sido culpable de tratar como un «caballero», evitando interrumpir un partido importante con todas las molestias que habría causado a los espectadores que estaban viendo el partido, y estoy seguro que mi posición hubiera sido respetada y tomada en consideración, por ejemplo. Es probable que, tras esta decisión, quienes se encuentran en mi situación actúen de forma completamente diferente para protegerse y tratar de poner fin a la vergüenza del racismo que, lamentablemente, lucha por desaparecer. No me siento protegido en modo alguno por esta decisión que se debate entre tener que admitir que “ciertamente se ha logrado la prueba del delito” y afirmar que no hay certeza sobre su carácter discriminatorio, lo cual, nuevamente según la decisión, solo yo “de buena fe” lo había hecho, ya se vería. Realmente no entiendo cómo «Vete negro, sólo eres un negro…» puede ser ofensivo, claro, pero no discriminatorio. En realidad, no entiendo por qué hubo tanto revuelo esa noche, si efectivamente se trató de una «falta leve» por la que el propio Acerbe se sintió obligado a disculparse, el árbitro consideró que debía informar al VAR y el partido se detuvo. mas de una vez. Un minuto y sus colegas estaban luchando por hablar conmigo. No puedo explicar por qué, recién al día siguiente y durante su retiro de la selección nacional, Acerbe comenzó a retractarse de su versión de los hechos y en cambio no desmintió inmediatamente, una vez finalizado el partido, lo que realmente había sucedido. No esperaba el tipo de final que temo -pero espero equivocarme- que sentará un precedente peligroso para justificar ciertos comportamientos más adelante. «Espero sinceramente que esta, para mí, triste historia ayude a todo el mundo del fútbol a reflexionar sobre un tema tan grave y urgente».

El Napoli no lucirá un parche antirracismo ante el Atalanta

El Nápoles decidió dejar de participar en las campañas impulsadas por la Liga y no lucirá el parche antirracismo con el Atalanta. segundo la mañanaSin embargo, el club de Aurelio De Laurentiis irá más allá y ante el Atalanta, cuando se reanude el torneo, podrá dar una prueba más de su cercanía al jugador. En concreto, a Juan Jesús se le podría entregar el brazalete de capitán y el resto del equipo podría entrar al campo con una camiseta con escrito #iostoconJJ.

Los aficionados del Napoli estaban enojados.

La frase que también enfureció a los aficionados del Napoli. Ayer se presentaron en diferentes puntos de la ciudad incluyendo la plaza principal y sobre todo Diego Armando MaradonaAlgunos carteles firmados de «Ultras 1972», uno de los históricos grupos de apoyo organizados: “Régimen hipócrita, su lema es inmaduro”.