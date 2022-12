Arata Isozaki, arquitecto ganador del Premio Pritzker en 2019 – Ha muerto el Corriere.it

a stefano pucci

El diseñador japonés tenía 91 años. Ha diseñado más de cien edificios en Asia, Europa, América y Australia. Entre sus obras se encuentra la Torre Allianz de Milán

«Crecí -como dijo en 2008 en una entrevista con Corriere della Sera- en un lugar que había sido arrasado. Estaba en ruinas, no había arquitectura, ni edificios, ni siquiera una ciudad. Solo cuarteles y refugios Por lo tanto, Mi primera experiencia arquitectónica. Era el vacío de la arquitectura, y empecé a pensar en cómo reconstruir sus casas y ciudades».

Entre sus logros más famosos están: Oita Medical Center (1961-1966); el plan de expansión de la ciudad macedonia de Skopje (1965-1966) en el que trabajó como miembro del equipo de Tang; Una serie de sucursales de Sogo Bank of Fukuoka (sede central, Tokio, Nagasumi, Saga, Ropponmatsu) realizadas entre 1968 y 1973; Museo de Arte Moderno de la Prefectura de Goma (1972-1974); Museo de Arte y Biblioteca Central de la Ciudad de Kitakyushu (1972-1974); Centro General de Exposiciones del Oeste de Japón (1975-77); Ayuntamiento de Kameoka (1976-1978); Centro Audiovisual Oita (1977-1979); Edificio Nippon Electric Glass Co. Ltd en Otsu (1977-80); Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles (1981-1986); el Palacio de Deportes Sant Jordi de Barcelona (1984-90); Torre de Arte de Mito Ibaragi (1986-90); Centro de Convenciones de Kitakyushu (1987-90). Estuvo casado con el escultor Ikuo Miyawaki, autor también de las tallas de la entrada del Palau Sant Jordi, que simbolizan un jardín de árboles.