«Aquí se explica cómo escribir un correo electrónico en italiano» – Corriere.it

a Marco Gasperetti

Eike Schmidt, director de Noble Galleria, pide evitar demasiados signos de exclamación y de interrogación y no utilizar efectos especiales. “El lenguaje de Dante contiene todas las herramientas disponibles para expresarse de la mejor manera.”

Hasta ahora nada especial. Si no fuera por el director de los Uffizi, Ike Schmidt nacido en Friburgo hace 54 años, es un verdadero alemán, aunque con muchos estudios italianos e Adoro Florencia y toda Italia. . En el documento, que puede parecer (aunque el directivo lo niegue categóricamente) de lealtad a la plantilla, se aconseja «la redacción correcta y homogénea de los textos de la correspondencia a enviar por correo electrónico desde la dirección personal de correo corporativo de forma electrónica». o desde buzones individuales para mejorar la eficiencia y eficacia de las comunicaciones.

Por lo tanto, según Schmidt dentro del texto “Cuando sea posible, es necesario evitar el uso de caracteres en negrita, mientras que se permite subrayar palabras u oraciones resaltadas o partes de las mismas”.. Además, el director del museo aún aconseja que se eviten las oraciones en mayúsculas. “Porque el uso de mayúsculas debe restringirse a la denotación de nombres propios de personas físicas o jurídicas, lugares u otras palabras, cuando la gramática italiana lo requiera”. También hay recomendaciones para los signos de puntuación. Que claramente no es el más preciso de los correos electrónicos en circulación. «Es necesario, siempre que sea posible, evitar el signo de exclamación -lees generalización- mientras que es necesario escribir el signo de interrogación y el signo de exclamación solo una vez al final de una oración sin repetirla nunca».

Y, por último, según el Good Email Writing Handbook, “también debes evitar los puntos suspensivos, como El significado de los párrafos individuales de los textos del cuerpo del correo electrónico comercial debe ser claro, explícito y nunca implícito.». El documento concluye con un llamado a «todos los empleados en las galerías de los Uffizi para que cumplan escrupulosamente con los métodos de escritura mencionados anteriormente». palo de profesor? por supuesto no. «Solo quería dar algunas reglas y mejorar la homogeneidad de la comunicación interna, – explica el Dr. Schmidt -. Hay muchos empleados que escriben bien y otros que no. Todo el mundo tiene que mejorar. También porque el idioma italiano tiene un vocabulario tan rico que no hay necesidad de recurrir a otros. truco para expresarse. Cuida también escribir de forma racional, sin prisas y utilizando efectos especiales. La buena escritura ayuda a todos a pensar con claridad”.