Este año no habrá viajes en el tiempo en blanco y negro. No se jugará el tradicional partido entre el primer y el segundo equipo juventus a Villar Perosafeudo familiar corderos en Val Chisson. Una fecha que cada verano parece detener el tiempo y de hecho hacerlo retroceder un día, un día que parece remontarse al menos a los 90, cuando el fútbol de verano significaba, incluso para grandes clubes como juventusaire de montaña, vende salchichas y partidos con oponentes de menor nivel.

Viaje a través del tiempo cancelado para este año, decisión que lleva tiempo en el aire y confirmada ayer, lamentablemente para muchos fans. La Juventus lo dejó claro al publicar en su sitio web el programa de actos de este inicio de temporada, en el que el club celebrará el centenario de la titularidad de la familia Agnelli, actos que no incluyen el partido amistoso con el Villar Perrosa. Así lo afirmó oficialmente el alcalde de la ciudad de Val Chisoni, marco ventrecon una publicación en Facebook: “Es con gran pesar y gran indignación que la Juventus Football Club me informó esta mañana de la decisión unilateral de no programar el partido regular en Villar Berosa. Queríamos recordar y celebrar los 100 años de propiedad de la familia Agnelli con una gran fiesta deportiva y de la gente de la Juventus. Que a esta única página en blanco de nuestro libro de historia le sigan verdaderas páginas de celebración, color y tradición en blanco y negro”..