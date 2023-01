«Aquí para aprender y crecer»

Paternopoli se encuentra en el centro de la provincia de Avellino, a unos cuarenta minutos de Ariano Irpino, en las colinas del Valle Central de Calore.

Lo que podría parecer una lección de geografía, con un mapa copiado en papel satinado, es en realidad el comienzo de la historia de Nicole Malfitano, defensa extrema del PSB Futsal Irpinia Sub-19 y portera titular del primer equipo.

Tal vez deberíamos hablar de reiniciar, ya que Nicole está muy orgullosa de su ascendencia venezolana. “Hasta los 15 años viví en Venezuela -indica el número 19- y nací y crecí en Caracas.

Siempre me ha apasionado el fútbol y nunca pierdo la oportunidad de jugar con mis amigos en cualquier lugar, incluso sin un balón de verdad. Todo estuvo bien para jugar.

Empecé en el fútbol de equipo real a los cinco años, a los doce, primero en el Italo Venezuela y luego en el Deportivo Petare”.

Los lamentables acontecimientos que han marcado al país han afectado la vida de todos sus habitantes, incluida la de Nicole, quien tuvo que dejar su hogar, amigos y seres queridos por la oportunidad de vivir la mejor vida posible. «La situación en la que se encontraba Venezuela no era la mejor, entonces tuve que mudarme a Italia, a Paternopoli. Aquí me integré de inmediato a la selección de fútbol de 11 hombres del país. Es una pasión muy fuerte y no quiere renunciar a nada en el mundo. .

El fútbol sala volvió más tarde, con Torella dei Lombardi en la Serie C. «Las ocasiones, como pronto aprendió Malfetano, había que aprovecharlas inmediatamente, gracias a un entrenamiento con sabor a ‘test’. Conocí a Irpinia así, cuando aún estaba en A2 Y así empezó. He estado aquí desde entonces».

No sé cuál es el término correcto en español, en Brasil sería saudade. Porque sí, es bueno en Italia, pero cuando las vibraciones de casa están tan lejos, siempre falta una parte. “Aquí vivo con mis padres, mi hermano y mi abuelo, pero extraño a mis amigos, a toda mi familia y sobre todo extraño a mi mamá”.

Dicen que se necesita coraje para empezar de nuevo, en un lugar que no es el tuyo, y reconstruir una red de relaciones sólidas desde cero. En esto, sin duda, el fútbol sala ha jugado su papel con Malfetano, y lo sigue haciendo gracias a Irpinia. Con la selección sub-19 participaste en la Copa de Italia y te preparas para el torneo de la próxima categoría. «Creo que a nuestro lado tiene un equipo hermoso, puede llegar lejos y estoy feliz de ser parte de él en el papel más lindo que hay, que en mi opinión no le conviene a todos. Hasta ahora solo hemos tenido partidos de copa, pasamos la fase de grupos pero luego nos eliminó Betonto, después de una revancha apretada y combativa.

El número 19 regresa exactamente al retirarlo. A pesar de eso, o gracias a eso, llevamos muy bien el partido, con muchas ganas de ganar y haciendo todo lo posible para darle la vuelta al marcador. Durante la primera parte creamos mucho y tuvimos muchas ocasiones pero solo logramos aprovechar una gracias a un gol de Federica Visetto.

En la segunda mitad la música no cambió mucho pero nuestro rival estuvo muy bien defendiendo sus porterías y creando ocasiones que les llevaron primero al empate en los últimos minutos y luego a una ventaja final que para nosotros significó la eliminación. No tomé la derrota muy bien al principio. Lo creí, pensé que podríamos compensar la derrota. Confío mucho en mi equipo y todos hicimos lo mejor que pudimos hasta el último minuto. Pero luego, al final del partido, nuestros oponentes nos felicitaron, y nosotros con ellos y eso me dio mucho alivio. Para mí, Fairplay es realmente una de las mejores cosas del deporte”.

Como dicen, nunca te pierdes. O ganas o aprendes algo. Ahora toda la cabeza será por heroísmo. «El nivel que he visto hasta ahora -comenta Malfetano- es muy bueno y justo lo que esperaba. También creo que está destinado a subir porque hay muchas realidades deportivas, como nosotros, debajo de los jugadores que entrenan con los primeros equipos. Hay una gran oportunidad de crecimiento y solo nos queda afrontar el campeonato que arranca pronto y para el que nos estamos preparando de la mejor manera que podemos. Creo que cada uno de nosotros estamos trabajando más allá de nuestros límites para llegar lo más lejos posible”.

Pero el próximo compromiso, en cuanto a tiempos, será en la Serie A ante el Città de Falconara tras una derrota de recuperación ante el Tikitaka. “Esto hará que la carrera sea aún más emocionante. Quieren ganar, pero nosotros no somos diferentes. Tengo mucha fe en cada uno de mis compañeros. Definitivamente será un gran partido donde todos darán todo en el campo. El Conara es un equipo fuerte, sin duda -concluye Malfitano-, pero lucharemos hasta el final».

