Aquí están los títulos básicos, extra y premium más jugados en 2022 – Multiplayer.it

Con su página de resumen de PlayStation, que resume las estadísticas de los jugadores durante los últimos 12 meses, Sony reveló qué Los juegos más populares De Playstation Plus Básico, Adicional y Distintivo en 2022.

FIFA 22 destaca entre los juegos gratuitos mensuales, lo que no es de extrañar. Por otro lado, el segundo y tercer lugar fueron inesperados, conquistados por UFC 4 y Dirt 5 respectivamente, para una plataforma totalmente dedicada al deporte.

Por otro lado, Stray fue el juego más jugado del catálogo de PlayStation Plus Extra, seguido de Marvel’s Spider-Man Miles Morales y Ghost of Tsushima. Finalmente, en cuanto a los clásicos incluidos en la suscripción Premium, en la parte superior encontramos Mafia: Definitive Edition, seguido de God of War 3 Remastered y Toy Story 2: Woody and Buzz to the Rescue.



Playstation Plus

Aquí están los 5 juegos de PlayStation Plus más populares en 2022.

Los juegos gratis más jugados del mes

FIFA 22 (incluido en mayo) UFC 4 (incluido en febrero) Dirt 5 (incluido en enero) Team Sonic Racing (incluido en marzo) Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 (Incluido en agosto)

Lo más jugado en el catálogo de PS Plus Extra

extraviado Spider-Man Miles Morales de Marvel Fantasma de Tsushima Assassin’s Creed Valhalla redención muerta roja 2

Lo más jugado en el catálogo de PS Plus Premium

Mafia: Edición definitiva Dios de la guerra 3 remasterizado Toy Story 2: ¡Woody y Buzz al rescate! juego de lego harry potter Tekken 2

Para mantenernos en el tema, les recordamos que los juegos gratuitos de PlayStation Plus en diciembre de 2022 están disponibles para todos los suscriptores con PS5 y PS4.