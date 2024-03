Emanuel Macron Abrió la caja de Pandora. Cuando, estos últimos días, el presidente francés volvió a plantear la posibilidad de enviar militares de la OTAN a Ucrania, no sólo reavivó el debate sobre el mismo asunto, sino que también, con sus palabras, puso de relieve una circunstancia plausible que hasta ahora se conocía . No se habló públicamente de ello: es decir, los soldados Chico ya estoy dentro UcraniaEn algunos casos ya llevan varios meses. Aunque cabe destacar que no tienen un papel militar activo.

La confirmación vino del Ministro de Asuntos Exteriores polaco. Radoslaw Sikorski El 8 de marzo, en una conferencia en VarsoviaLo explicó sin pelos en la lengua. “Los soldados de la OTAN ya están allí Ucrania. Me gustaría agradecer a los embajadores de aquellos países que asumieron este riesgo. Estos países saben quiénes son, pero a diferencia de lo que han hecho otros políticos, no revelaré sus nombres”. Sí, porque en realidad hayOTAN Así lo confirmó sobre el terreno, a medio camino entre la admisión y el error, la canciller alemana. Olaf Schulzquien anunció que Alemania No habría presentado un Kyiv Sus misiles Tauro Explicó que la decisión se tomó porque esto “habría requerido enviar a nuestros técnicos militares a Ucrania para programar estas armas, como ocurrió con… Sombra tormenta Francés británico.

Por otra parte, la presencia de personal occidental especializado ya fue confirmada en octubre de 2022, cuando el portavoz del ejército anunció PentágonoEl general Murciélago RyderÉl explicó que Estados Unidos Tenían representantes militares estacionados en zonas de guerra. Documentos secretos del Pentágono que se hicieron públicos en abril de 2023 confirmaron que, además de Estados Unidos, también hay… Francia, Gran Bretaña, Lituania Y Holanda Tenían miembros de las fuerzas armadas sobre el terreno en sus embajadas. En total unas 100 personas.

guarnición histórica

De hecho, como afirmó el Presidente checo el 10 de marzo Pedro PabloGeneral retirado y exjefe del Comité Militar de la OTAN, los soldados de la coalición han estado en Ucrania durante más de una década, mucho antes de la invasión de Ucrania. Ponlo adentro Brevemente. No en unidades de combate sino como entrenadores militares. zelenski. La referencia se basa en YavorevCerca de la frontera con PoloniaUn acuerdo entre la OTAN y Kiev permitió el paso de 1.000 soldados de 15 países. La base fue una de las primeras en ser bombardeada por los rusos en marzo de 2022: los ucranianos informaron de 61 muertes y Rusia dijo que la cifra era en realidad de 180 personas, muchas de ellas extranjeras.

Aunque es imposible pensar en cifras concretas, los analistas de guerra son bastante unánimes al dar por sentada la presencia de informantes de la OTAN sobre el terreno. Su misión es proporcionar a sus gobiernos una visión directa de la situación sobre el terreno, no a través de la mediación. Publicidad A las partes interesadas, además de informar sobre la eficacia de las armas suministradas o sobre cualquier problema relacionado con su uso. También es importante la funcionalidad.Vigilancia«Sobre las ayudas militares concedidas, para evitar usos indebidos o de cualquier forma no entrar en los acuerdos celebrados antes del envío de los propios suministros. Se trata en su mayoría de militares retirados que se han mezclado con voluntarios reclutados en el ejército. Fuerzas Armadas Ucranianos. Sin embargo, todos coinciden en atribuir esta presencia a iniciativas de países individuales, sin una dirección central de la OTAN.

