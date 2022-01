Aquí está quién tendrá que cambiar el teléfono (y la SIM)

TIM apuesta todo por el 4 y el 5G, a partir de abril comenzará el apagado paulatino de la red 3G y para muchos usuarios también será necesario cambiar de smartphone.

El problema del cierre era en sí mismo complejo. Pero, hasta ahora, se pensaba que se trataba exclusivamente de poder disfrutar de los programas de televisión, adaptando nuestros dispositivos al nuevo terreno digital. Aparentemente, el término también puede aplicarse a otro tipo de transacciones, Como el implementado por TIM. De hecho, algunos usuarios han informado que recientemente recibieron una comunicación sobre el cierre paulatino de parte de la red telefónica. Por cierto, la necesidad de cambiar de teléfono inteligente para muchos clientes. Un paso necesario para poder soportar la nueva tecnología, de hecho implementar la tecnología utilizada hasta el momento.

De hecho, también se envió un mensaje similar en noviembre de 2021. La pregunta para detener está relacionada con la red 3G, por lo que no se refiere al mensaje más sonado que afectará a la TDT. El objetivo, como se mencionó, es equipar los dispositivos que usan la red Tim con ella. Mayor función de rendimiento-Ejecutando todo a velocidad 5G. Sin embargo, para la transición, en algunas regiones de Italia, será necesario no solo apagar la antigua red 3G sino también adaptarse a una nueva tarjeta SIM. No es inconcebible, de hecho bastante probable, que las redes más antiguas puedan encontrar serios problemas.

Tim está listo para renunciar a 3G de forma permanente: ahí es cuando sucede

TIM y el cambio a 5G: qué cambiará

TIM precisó en su comunicado que a partir de abril de 2022 comenzará el cierre paulatino de la red 3G, para ser reemplazada paulatinamente por tecnologías tanto 4 como 5G. Los usuarios objetivo son obviamente aquellos que todavía usan la red anterior, que ya no es compatible con los servidores públicos y, literalmente, dejará de funcionar. Básicamente, para esos teléfonos Solo será posible realizar llamadas y enviar SMS, donde ambas opciones viajan en 2G. Sin embargo, Internet se convertirá en una ilusión. Es por eso que TIM recomienda reemplazar el teléfono inteligente, porque los problemas pueden ser más o menos graves según el tipo de dispositivo utilizado. El cual, para no causar problemas, al menos tendrás que usar la red 4G.

Eso sí, presta atención a los detalles. La situación cambia según el dispositivo utilizado pero también según el tipo de tecnología aplicada. Quien posea un teléfono 3G, como se mencionó, tendrá que lidiar con los problemas de los que hablamos. Aunque no mejorará Ni siquiera para el 4G de primera generación, es decir, aquellos que no pueden soportar Voice over LTE (VoLTE), a través del cual las llamadas se transmiten como datos. En este caso, de hecho, las llamadas telefónicas y los mensajes de texto seguirán cambiando a 2G y el usuario no podrá utilizar la red durante una llamada telefónica. Peor aún para aquellos que poseen una tarjeta SIM antigua con una capacidad de menos de 128K. En este caso, el teléfono contará bastante: 2G será la única red disponible. Navegar por Internet sería como intentar ir contra la corriente.