Aquí está el nuevo Gmail, cómo cambió una de las aplicaciones más populares

De los pequeños cambios nacen las revoluciones. Y debió pensar en esta filosofía como Google, que, en efecto, aplica pequeños cambios a sus mejores y más utilizados servicios. Comenzando con Gmail.

A principios de febrero, navegador de google Anunciado Rediseño completo de la versión web de Gmail, empezando por el logotipo y pasando directamente a las funciones: Inicialmente, este cambio estaba reservado solo para usuarios de espacios de trabajo, pero parece que gran ji ya empezó en También despliegue a las cuentas de usuario personales. Pueden pasar algunas semanas antes de que notes algún cambio en tu perfil, con el nuevo diseño y el nuevo logotipo, pero Google ya ha explicado cómo habilitar la nueva interfaz de usuario si no la ves automáticamente, una vez que esté disponible, por supuesto. Hablando de eso, recordemos que Es necesario activar la función de chat en Gmail antes de proceder con el rediseño completo : Para hacer esto, vaya a Ajustes (desde el botón que puedes encontrar en la parte superior derecha) > Ver todos los ajustes > Chat y citas y activa el elemento de chat de Google.

Así que si quieres probar el nuevo diseño de Gmail, ve a «Ajustes« (siempre desde el botón de arriba a la derecha) y desplázate debajo del encabezado «Ajustes rápidos» Hacer clic «Prueba la nueva vista de Gmail». Y si el nuevo Gmail no es de tu agrado, también puedes realizar el mismo procedimiento para volver. Otras noticias importantes, sin embargo, preocupaciones Burbujas de notificación, que son las nuevas características que aún no has descubierto: para activarlo solo

Ir a la parte superior derecha de la ventana de Gmail

ir Indicador de estado

Hacer clic « otras opciones »

Hacer clic «Configuración de notificaciones de chat.

En este punto, simplemente marque las casillas junto a Permitir notificaciones de chat Y Abrir burbujas de chat para mensajes nuevos Luego haga clic en Finalizar. Y listo, habrás activado las burbujas de notificación, que dicen que casi se ven geniales, pero por supuesto depende de ti juzgar.

Si está interesado y desea obtener una vista previa de lo que puede comenzar, también puede encontrar a continuación un video de Google que detalla todas las novedades del rediseño de Gmail. ¡Buena visión!