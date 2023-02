Aquí está el desastre de Maduro

México debilita controles electorales

El Senado del país de Tequila ha aprobado leyes para recortar el presupuesto y el personal del instituto electoral independiente del país, INE, una medida que debilita la democracia del país al impedir su capacidad para organizar elecciones creíbles. La votación se produce después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no aprobara una enmienda constitucional para reformar el sistema electoral e incluso eliminar el Instituto Nacional Electoral. Decenas de miles de mexicanos se manifestaron en todo el país en noviembre pasado en contra de la iniciativa porque atenta contra la democracia. En sus conferencias de prensa diarias, López Obrador suele afirmar que los directores del INE son corruptos y favorecen a sus opositores políticos.

Brasil suspende las exportaciones de carne a China tras el caso de la «enfermedad de las vacas locas».

El Ministro de Agricultura espera que la situación se normalice antes de la visita de Lula al país asiático, prevista para marzo.

El venezolano debe ganar 15 euros diarios para cubrir la canasta básica pero el salario básico mensual es de 6 euros

Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, en enero se necesitaban 80 salarios mínimos para adquirir una canasta de 60 productos básicos, casi 17 salarios más que los exigidos en diciembre. Un desastre económico que el sistema ahora intenta ocultar incluso con inteligencia artificial en la difusión de noticias falsas.

Chavismo usa inteligencia artificial para desinformar

Noah y Darren, dos avatares creados con inteligencia artificial, brindan noticias falsas pero creíbles a favor del régimen venezolano. Ya no solo campañas coordinadas en Twitter, bloqueos de redes sociales o censura de medios tradicionales, el chavismo ha llevado su estrategia de lavado de cerebro un paso más allá. Lo nuevo es el uso de la inteligencia artificial para difundir desinformación y tratar de promover a Venezuela como un país con una economía próspera. La difusión de videos en redes sociales, uno con una presentadora rubia y otro con un afroamericano, para un hipotético noticiero, House of News en Español, transmitiendo números indiscutibles por la ausencia de información oficial, y el enfoque de su en la propaganda del canal del gobierno, Venezuela de Televisión, revelando la nueva estrategia del chavismo basada en el principio de «repite 1.000 veces una mentira y se convierte en verdad». Noah y Darren, dos avatares de IA del catálogo de Synthesia, dan la noticia. Un día me confirmó que para las fiestas de Carnaval, la ocupación hotelera en Venezuela ya estaba llena, gracias a los turistas locales que tenían mucho dinero en el bolsillo. Por otro lado, la reciente Serie del Caribe de Béisbol de seguro dejó más de diez millones de dólares solo en venta de boletos. Es difícil verificar ambas «noticias», entre otras cosas, porque el propio chavismo mantiene una política de apagón en la que ni siquiera se sabe cuánto cuesta el enorme estadio Simón Bolívar, con capacidad para 40.000 aficionados, que fue la sede principal de el ultimo torneo. Usando Synthesia durante meses, además de atraer avatares «periodísticos», se creó una campaña de desinformación pro china, como denunció recientemente The New York Times. Para el director de Fake News Hunters, la desinformación está entrando en una nueva era con los recursos que proporciona la inteligencia artificial.

Pablo Manzo, 25 de febrero de 2023

