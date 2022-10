Aquí es donde Pamela Conte cambió el fútbol.

Dejó Sicilia para mudarse de tiempo completo a Venezuela en agosto pasado, pero nunca se ha quitado de encima la diferencia horaria, tanto que cuando son las seis y media de la mañana en Caracas ya está muy animado. Carmelo Simprevivo, de 33 años, el entrenador de porteros de Venezuela, todavía se regocijaba con la victoria de Asunción. En la capital de Paraguay, elige menores de 20 años lugar de celebración Ganó los Juegos Sudamericanos por primera vez en la historia del país. Una prenda lleva tres firmas ballermitanas: Carmelo Semprevivo, de hecho, Vincenzo Conte, segundo técnico, y luego estampó Pamela Conte, entrenadora de la selección.

“Pamela cambió el fútbol en Venezuela y ella es la principal artífice de este éxito, estoy aquí por ella que me quiso hace un año y debo agradecerle por hacerme vivir esta extraordinaria aventura”, dice Simbrijevo. Originario de la región de Villagrazia, Sembriyevo dejó de jugar durante 28 años, pero nunca dejó el fútbol, ​​y pronto tomó el camino de un entrenador de porteros. Y entre medias, en 2013, también hubo una aparición en hombres y mujeres, emitido por Maria de Filippi, que entre risas recuerda: «Participé en dos episodios, luego tuve que volver pero ya no volví, porque el fútbol es lo primero para mí». En el nuevo rol, lo retomó el mismo Atlético Campofranco, y luego sus experiencias con Cus Palermo, Palermo Sub 19 y Don Carlo Misilmeri. En octubre de 2021, la llamada desde el otro lado del mundo.

“Inicialmente entrenaba porteros al mismo tiempo en Messelmere y viajaba periódicamente a Sudamérica para comprometerme con la selección. lugar de celebración. Un año después, la Federación Venezolana me pidió que me mudara definitivamente a Caracas, y aquí estoy. Allí encontró “un maravilloso lugar de belleza, a pesar de lo que uno piensa en Italia” y aunque extrañaba “caminar por la calle Maqueda y trotar en Mondello”, se llenó de nostalgia por la forma en que los jugadores venezolanos entienden el fútbol: “Es una constante alegría, la música no debe faltar, nunca en el bus, en el vestuario, en todos lados”.

Una filosofía hecha por el propio entrenador de porteros de Palermo, incluso en momentos de gran tensión en la final de los Juegos Sudamericanos, que se resolvieron solo en los penales. «En julio pasado, con la primera selección, perdimos la clasificación al Mundial 2023 directo de 11 metros contra Chile. Volvió la pesadilla, pero a los que defendían a los defensores solo les decía que estuvieran tranquilos y no saltaran. También temprano.» Así, Hilary mi esposo salvó el último tiro penal, y Venezuela se coronó campeona olímpica continental al derrotar a Uruguay,

Del gran temor de revivir la decepción de hace unos meses a la gran satisfacción de escribir la historia del fútbol femenino venezolano. “A mi regreso a Caracas desde Paraguay nos recibieron como héroes, nunca olvidaré los saludos de unión y alegría para un país que necesita entusiasmo”.