Apretón de manos del G20, Xi y Biden: «No a las armas nucleares en Ucrania» – el mundo

La cumbre entre los presidentes estadounidense, Joe Biden, y Xi Jinping, de China, duró poco más de tres horas. Una vez que se encontraron, los dos se saludaron con un cálido apretón de manos.. Los líderes acordaron que Armas nucleares en Ucrania. El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, visitará China pronto. La Casa Blanca informa. Sin embargo, no hay acuerdo sobre Taiwán: cualquiera que intente separar la isla de China “violaría los intereses fundamentales de la nación china: y su gente nunca permitiría que eso sucediera”.

Mientras tanto, un funcionario chino de alto rango revela al Financial Times que con respecto a la invasión rusa de Ucrania, Vladimir Putin «no dijo la verdad» al líder de Beijing. «Si nos lo hubiera dicho, no nos hubiéramos encontrado en una situación tan difícil. Había más de 6.000 ciudadanos chinos en Ucrania y algunos murieron durante la evacuación, aunque no podemos decirlo públicamente». El propio Putin dijo el mes pasado que no le había dicho a «mi buen amigo» Xi sobre el ataque inminente.

“Como líderes de las principales economías del mundo, tenemos que manejar la competencia entre nuestros dos países”, dijo el presidente estadounidense, Joe Biden, a su homólogo chino, Xi Jinping, en la inauguración de sus salas bilaterales en Bali, incluso si Washington continúa “compitiendo”. » Con Beijing «fuertemente». «Es un placer conocerte», dijo Biden. En una conferencia de prensa posterior al acuerdo bilateral con Xi Jinping, Joe Biden dijo que no debería haber una nueva Guerra Fría con China.

“Es un placer volver a verte desde la última vez en 2017Esto es lo que le dijo el presidente Xi Jinping a su homólogo estadounidense, Joe Biden, en los primeros compases del dúo en Bali.

La guerra en Ucrania

China está «muy preocupada por la situación actual en Ucrania». Así lo afirmó el presidente Xi Jinping en la cumbre de Bali con su homólogo estadounidense Joe Biden. Ante “una crisis global y compleja como la de Ucrania, es importante pensar seriamente en lo siguiente: primero, los conflictos y las guerras no producen vencedores; segundo, no existe una solución simple para un tema complejo; y en tercer lugar, se debe evitar la confrontación entre las grandes potencias”. «Por esta razón, apoyamos y esperamos la reanudación de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, y también esperamos que Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea entablen un diálogo con Rusia», concluyó.

Taiwán y Asia

Los mandatarios hablaron de «Taiwán de manera directa». «Él espera ver paz y estabilidad a través del estrecho de Taiwán, pero a través de la paz del estrecho y La estabilidad y la independencia de Taiwán no se pueden reconciliar como el agua y el fuego». Taipei, según la diplomacia de Beijing, es «un asunto interno de China. La aspiración común del pueblo chino y la nación china es lograr la reunificación y salvaguardar la integridad territorial». El tema «está en el centro de los intereses centrales de China» y constituye «la base política de Relaciones chino-estadounidenses: Es «la primera línea que no se debe cruzar». Estados Unidos reiteró su oposición a las acciones ‘Agresivo y coercitivo’ de BeshiNo, señalando que «la política de una sola China de Estados Unidos no ha cambiado». Washington también pidió al presidente chino, Xi Jinping, que aliente a Corea del Norte a actuar «responsablemente». La preocupación de EE. UU. por las «prácticas de China» también encontró espacio en las conversaciones Xinjiang, Tíbet y Hong Kong, Y en general, el informe de «Derechos Humanos», el informe de la Casa Blanca. “No veo la intención inminente de China de invadir Taiwán”, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Las relaciones entre China y Estados Unidos «no deberían ser un juego de suma cero en el que una parte vence a la competencia o prospera a expensas de la otra». En la cumbre con su homólogo estadounidense, Joe Biden, el presidente Xi Jinping dijo que los éxitos de China y Estados Unidos son «oportunidades, no desafíos mutuos. El mundo es lo suficientemente grande como para que los dos países se desarrollen y prosperen juntos». . Xi dijo, según la diplomacia de Beijing, que las dos partes deben tener una «percepción correcta de las políticas internas y externas y las intenciones estratégicas de cada uno».





Fuentes, declaración del G20 usa la palabra «guerra» contra Ucrania – En el comunicado de clausura del G-20, aprobado por el Sherpa, se utiliza la palabra «guerra» para definir el conflicto en Ucrania, y sus efectos negativos sobre los precios de la energía, los productos alimenticios y la inflación son «lamentables». Así lo afirmó un funcionario occidental. El texto luego se refiere a la resolución de la Asamblea General de la ONU de octubre, en la que solo China, India y Sudáfrica -entre los miembros del G-20- se abstuvieron. El funcionario cree que hay una «alta probabilidad» de que el texto sea el último.