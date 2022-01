Apple vs Android con burbujas verdes y azules: las acusaciones contra iMessage

vuelve a hablar de eso iMessage – Mensajes en italiano: la plataforma de mensajería instantánea de Apple es muy popular entre los propietarios de iPhone, pero también ha provocado discusiones a lo largo de los años y, a menudo, se toma como ejemplo para resaltar la Cerrar el ecosistema en Cupertino . Varias veces en el pasado se habló de « Abriéndose a Android Con el lanzamiento de un lanzamiento que también podría incluir el sistema operativo de Google, pero no se ha hecho nada al respecto, y lo más probable es que no se haga en el futuro. Porque eso está bien con Apple, en resumen.

Singularidad y colores

azul vs verde : Hay quienes incluso hablaron de bullying – ¿hervir? … – porque los diferentes colores de los mensajes tienden a «resaltar» a quienes no tienen un iPhone. El caso reapareció después de que se publicara un estudio en profundidad antes de El periodico de Wall StreetQuien recuperó los documentos Juegos épicos dell’affaire Muestra detalles sobre el comportamiento de Apple hacia iMessage a lo largo del tiempo. Incluso se pensó que se desbloquea en Android Cuando Google se enfrentaba a la adquisición de WhatsApp , pero luego no salió nada y sabemos cómo terminó: Facebook entró en escena, y la gerencia de Cupertino pensó que era mejor mantener su aplicación de mensajería como herramienta de diferenciación. De hecho exclusivo.

El artículo que Apple guarda históricamente (¿recuerdas los mensajes de BlackBerry?). La unica apertura Ocurrió recientemente con FaceTime, que ahora, aunque de forma diferente a través de un enlace, también «acepta» usuarios de Android. La llamada a la videollamada es muy poderosa En tiempos de pandemiaApple tuvo que adaptarse al mercado. Por lo demás, no parece darse por vencido: más bien, el Wall Street Journal habla de «Haga clic para unirse al grupo de texto azul«: Si no tienes un iPhone, no puedes chatear en iMessage con burbujas azules, y si no puedes, no puedes eres diferente. Probablemente Verdi.