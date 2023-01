«Apoyo a Roma, en lugar de a mi madre Ilary…» Entonces el chiste es sobre Nedved

Quince años y medio: amable, segura de sí misma ya veces arrogante como muchos niños de su edad. Chanel Totti, segunda hija de Francesco e Ilari Blasi Apareció en una transmisión en vivo de Twitch con su amiga Carolina.rojo«, un fenómeno web que tanto gusta a la juventud actual. Entre bromas -las bromas de chicos no siempre son elegantes- y discursos un poco más serios, Chanel, nacida el 13 de mayo de 2007 («Pero no pregunta la edad de la mujer.Dijo) un poco sobre sí mismo. Empezando por el fútbol.

Chanel Totti entre Roma y Nápoles y …

La niña de segundo grado de secundaria reveló:No soy un gran experto, y ni siquiera sé quién anda por ahí ahora, pero apoyo a Roma. Lacio? No, vamos, el Inter a estas alturas… Napoli es mejor entre Napoli y JuventusEn cuanto a la simpatía (pasada) por la madre Lazio, ilary blasey, Chanel dijo:No, ella no se está animando.Un momento hilarante, recordando las bromas escandalosas del padre, fue cuando un usuario le dijo a la niña que ella, siendo muy rubia, se parecía pavel nedved:»¿Cual es?Ella respondió, luego le mostraron una foto a lo que Chanel respondió: “Ah, pero este es Balzaretti«.

Chanel Totti y la relación con Francesco

Pero cuando se le preguntó qué se siente ser una hija TottiLa joven de 15 años se sinceró: “No siempre es fácil, ya veces es muy difícil. Hay pros y contrasSin embargo, está tan enamorada de su padre que cuando le preguntaron sobre los Siete Reyes de Roma, dijo: “para mi es solo unoTambién muy cerca de su hermano mayor. cristianoChanel se avergüenza cuando entra a la habitación con una amiga y le gustaría separarla. Discuten, y luego la niña confiesa: “Mi hermano es así: celoso y posesivo«.

Chanel Totti y la vida en el sur de Roma

otras pastillas de Pensé en Chanel:»No me gustan las flores, si de verdad me tuvieran que hacer rosas me gustaría que fueran amarillas y rojas. Vivo en un área europea, una parte moderna al sur de Roma, nunca menosprecio a mis amigos y no quiero ser presentadora de televisión como mi mamá.Sin embargo, al verla tan relajada frente a la pantalla, uno no pensaría en ella.