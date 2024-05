Aplastar estos insectos en casa es peligroso: graves riesgos respiratorios

Aplastar este insecto en casa puede provocar diversos problemas que pueden empeorar la situación en lugar de solucionarla.

En casa nos encontramos a menudo con insectos que se encuentra entre Los parásitos más resistentes y difíciles. Borrar. Esto se debe a que sus cuerpos están diseñados para soportar una variedad de tensiones físicas, como pellizcos, presiones y presiones. calabaza.

Hablemos de cucarachastambién comúnmente Conocidas como cucarachas. Además de su apariencia repugnante, también se sabe que portan gusanos parásitos, propagan varios tipos de bacterias y transmiten salmonella. Por ello, es necesario eliminarlos de tu hogar en la medida de lo posible. pero, Deshacerse de ellos de forma segura no es fácil. A continuación, descubramos por qué no se deben triturar.

Porque pisar una cucaracha es una terrible forma de deshacerse de ella

Lo primero que debes hacer instintivamente cuando ves una cucaracha es pisarla o golpearla. Pero parece que este procedimiento no es tan dañino como podría pensarse. Estos insectos Se sabe que se propaga Una lista enorme de bacterias, mohos, hongos y hasta virus de un lugar a otro. Los científicos han comenzado a emitir severas advertencias sobre los efectos nocivos para la salud que tendrá en los humanos la eliminación de estas bacterias.

Bacterias como salmonella, estreptococos y estafilococos. Estas son sólo algunas de las cosas que las cucarachas pueden transmitir a los humanos después de pisarlas. Estas bacterias también pueden instalarse en los intestinos y provocar enfermedades como: Diarrea, cólera, fiebre tifoidea, disentería, etc.

Además de portar bacterias y virus, también contienen una proteína que actúa como alérgeno en muchas personas. Entonces, No se recomienda pisarlos Al igual que sus partes del cuerpo aplastadas Provocando algunos tipos de alergias e. Provoca el desarrollo de asma en niños. En edad preescolar.

como invertebrados, Sus órganos y músculos están completamente protegidos por una piel exterior resistente. Esto se llama exoesqueleto o caparazón. El componente principal de los exoesqueletos es la quitina, que es similar a la queratina y que forma los cuernos, garras y pezuñas de otros animales.

Los exoesqueletos de los insectos proporcionan una estructura adecuada para sus músculos. Sin él, sus cuerpos fragmentados colapsarían. Sus tendones (apéndices que ayudan a conectar los músculos) también son dos veces más fuertes que los de los vertebrados.

Sabiendo todo esto, no es de extrañar que las cucarachas sean difíciles de matar incluso cuando se las pisa. De hecho, en un estudio de 2016 publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, University of California, Berkeley, los investigadores encontraron que La fuerza del exoesqueleto de la cucaracha le permite soportar fuerzas de hasta aproximadamente 900 veces su peso. Cuerpo sin heridas.