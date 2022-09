«Anything Is Possible Tonight» regresa con Stefano Di Martino

Evenings of Laughter and Joy regresará a Rai 2 a partir del 26 de septiembre a las 21:20 con “Tonight Anything Is Possible”, el exitoso programa de comedia creado en colaboración con Endemol Shine Italy y presentado por Stefano Di Martino. También confirmados por él en esta octava edición: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni (excepcionalmente ausente en el primer episodio) y el imitador Vincenzo de Lucia, que esta semana imitará a Millie Carlucci y Sandra Mello.

El tema de la primera cita será «Todos en la escuela» y Rocco Siffredi, Andrea Pucci, Natalie Guetta, Herbert Ballerina, Valeria Grassi, Giovanni Esposito y Claudia Napolitano estarán en el escenario del Auditorio Rai de Nápoles. Son muchas las pruebas y juegos en los que todo el mundo tendrá que probar suerte, empezando por la inevitable sala inclinada, con dibujos improvisados ​​en el suelo inclinado 22,5 grados. Entre el resto de juegos de la primera entrega, también estarán Step Burger, Stand Back me Dance, Follow the Lip, Mimo sin cables y Do re Hurt. A este gran clásico se le sumará una habitación oscura, una habitación solo visible gracias a las cámaras infrarrojas que podrá ser utilizada como penitencia para algunos invitados que se perderán desafíos durante diferentes partidas. La única regla para este buen espectáculo sigue siendo la misma: diviértete.

Basado en un formato creado por Satisfaction the Television Agency y licenciado por Banijay Rights. Música original de David Dahan © Five Stars Publishing (International Publishing) “Esta noche todo es posible” es un programa escrito por Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Gian Luca Bilardi, Riccardo Cassini, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricci y Stefano Sarcinelli Dirigida por Sergio Colabona.