Anuncio del misterioso nuevo juego, presentado oficialmente por Konami – Nerd4.life

Durante Silent Hill Transimission, Konami reveló el futuro de la saga de terror en sus diversas formas. El último anuncio del evento fue colina silenciosa yEs un nuevo juego cuyas plataformas y período de lanzamiento se desconocen. Puedes ver el tráiler arriba, a las 43:25.

los videoque consiste en escenas no relacionadas con el juego, nos muestra a una niña que se mueve en un lugar que parece un pueblo abandonado y luego es recogida por plantas que parecen ser en parte hongos y en parte flores.

los Los desarrolladores son Neobards Entertainment., equipo que sirvió de apoyo a varios proyectos de Resident Evil y otros equipos, como Devil May Cry y Marvel’s Avengers. Ryukishi07 escribió la historia: Como podemos leer en Wikipedia, es «conocido como el creador de las novelas visuales de la serie When They Cry, a saber: Higurashi no naku koro ni, Umineko no naku koro ni y Ciconia no naku koro ni». ”; ¿Será este juego también una novela visual? En cambio, el diseño de criaturas y personajes está en manos de Kira. El productor es Motoi Okamoto, un desarrollador histórico que también jugó para Nintendo.

Por el momento no sabemos nada más sobre este proyecto.