Anuncio de vídeo de princesa – Corriere.it

a Luis Hipólito

Kate Middleton tiene cáncer: así lo anunció la Princesa de Gales en un video, en el que explicó que actualmente se encuentra bajo quimioterapia. El Palacio de Kensington dijo que no proporcionaría más información sobre la enfermedad. Palabras de Charles, Harry y Meghan

El bochorno ha culminado en el sensacionalismo que salió mal con una foto familiar editada, lo que ha dado lugar a las más creativas teorías conspirativas. Lamentablemente, la realidad es mucho más realista: kate está enferma Como millones de otras personas. En ese momento se dieron cuenta de que seguir guardando silencio sólo socavaría la credibilidad de la monarquía. El camino está ahora abierto a una difícil recuperación: no sólo para la princesa, sino para la propia corona.

La elección de informar hoy puede deberse a que han comenzado las largas vacaciones escolares de Semana Santa, etc. La familia podrá unirse para afrontar la situación: Kate pidió espacio, tiempo y privacidad. Todas las cosas bien señaladas antes. El príncipe Harry y su esposa MeghanEn el mensaje publicado tras el anuncio (Esperamos que Kate y su familia disfruten de privacidad y paz); Lo cual no se le dio en estos dos meses tan difíciles: La ausencia de noticias oficiales sobre su salud, en la era de las redes sociales, ha desatado presiones de la opinión pública que la maquinaria palaciega ha tenido grandes dificultades para gestionar..

Kate explicó que cuando se sometió a una cirugía abdominal a mediados de enero, No se sabía que tenía el tumor.:Esto explicaría por qué, Se dijo en ese momento que ella no tenía cáncer..

Del Palacio de Kensington – como explican No se dará más información sobre la naturaleza del tumor de Kate. Por razones de privacidad, hágaselo saber. Esperan una recuperación total de la princesaQuién estará ausente de la vida pública en el futuro previsible: con El rey Carlos también sufre de cáncer Abstención de obligaciones oficiales (Estoy muy orgulloso de Catherine por su valentía.dijo en una nota) Un momento muy difícil y sensible para la monarquía británica.

Pero las palabras de Kate, serias y reflexivas, estaban al mismo tiempo llenas de esperanza y optimismo: Dijo: Estoy bien y cada día me hago más fuerte. Ella estará bien.

Los médicos me aconsejaron que me sometiera a esto. Quimioterapia preventiva (Se prescribe para reducir el riesgo de que el cáncer regrese, Ed.), y ahora estoy en las primeras etapas de este tipo de tratamiento.

En enero me sometieron a una cirugía abdominal mayor.Y En ese momento se creía que yo no tenía cáncer.. La cirugía salió bien, sin embargo. Las pruebas después de la operación mostraron que tenía cáncer.“Dice Kate en el video.

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente todos sus maravillosos mensajes de apoyo y comprensión durante este tiempo de recuperación de la cirugía. Los últimos dos meses han sido muy difíciles para nuestra familia, pero el equipo médico que me sigue es increíble y les estoy agradecida, dice la princesa en el vídeo, en el que se la ve pálida y delgada.

Como les expliqué: Estoy bien, me estoy fortaleciendo cada día y me estoy concentrando en lo que me ayudará a sanar..