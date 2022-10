Antonino Spinalbes: «Ginebra me quitó la cabeza» – Gran Hermano VIP

En la Casa del Gran Hermano, el amor y los desencuentros están a la orden del día.

Tras el episodio de ayer, fue interrogado varias veces. antonino Sobre su relación se divide entre Yael Y el GinebraVIP Alberto Empresario pide aclaración.

«A menudo prefiero callarme» Antonino dice que está cansado de todas las insinuaciones que le han hecho, pero Alberto le insta «tienes que explicar si tienes cosas en las que creer», dice el VIP, refiriéndose al último episodio en el que, ante el silencio del peluquero, tuvo que anunciarle el interés de Antonino en Ginebra.

El joven empresario dice que no dijo nada no porque las palabras fueran ciertas sino porque respetó la opinión de su pareja: «Si dijera que a Antonino le gustaba Gielli, me callaría, porque eso es lo que piensas». Antonino confirma no confiar en sus verdaderos intereses.

“Ginebra se ha apoderado de mi cabeza”, dice poco después el empresario, pero al mismo tiempo recuerda ser joven y vivir el momento de forma tranquila sin pensar en demasiados castillos. Pero Alberto señala que ayer, a su juicio, la importante figura entró a la casa no para disculparse sino para anunciarse.

Antonino no lo vio así, su compañero le lanzó un nuevo punto de pensamiento que aún no había pensado. Además, hoy, para resaltar la ternura entre él y Jennifera, un un aeropuerto Dedicado a ambos a quienes VIP aprecia con gran sensibilidad.

Después de este pensamiento, ¿será capaz Antonino de dejarse llevar un poco más o se detendrá siempre por adoptar su estilo defensivo al no expresarse?