Antonella Clerici, adiós cabello rubio 👩🏼‍🦱: bob negro y flequillo, irreconocible 😱

Su inconfundible cabello rubio rizado hizo historia en la televisión y casi se convirtió en una «marca». Sin embargo, Antonella Clerici sorprendió a todos con la portada negra y el fleco, del sentimiento de la década de 1920.

Durante más de 20 años no ha habido un mediodía decente en los hogares de todos los italianos sin él. Antonella Clerici Que con el tiempo se convirtió en la reina de esa época. Sí, el presentador también es muy popular con otros trabajos, uno de los últimos The Voice Seniors lo está haciendo muy bien, sin embargo, la icónica Antonella sigue siendo la Reina del Mediodía, ¡aunque no la Reina del Fuego!

Han intentado en el pasado reemplazarlo, e hicieron algún tipo de actualización, pero el intento no se hizo de la mejor manera. Así, con el «Chef Test» cerrado, Antonella Clerici lleva dos años funcionando con éxito»¡Siempre es mediodía!‘, un formato que sigue pero actualiza la programación culinaria más clásica, con no pocas incursiones culturales acompañando a los platos.

En definitiva, una fórmula ganadora que gustó mucho a todo el mundo y que trajo mucha suerte a Antonella que vive un momento dorado tanto en lo profesional como en lo anímico. De hecho, Clerici encontró el amor, el amor de toda la vida, en mis brazos. vittorio garrone.

Pero, ¿qué hizo que Antonella Clerici fuera tan querida y apreciada en todo esto? Pero sin duda, tal como sucedió con Raffaella Cara, su compañera Pelo rubio rizado creativo. ¿Te la imaginas, de hecho, con un corte de pelo o color de pelo diferente al de ella? Por mucho que puedas hacer un esfuerzo imaginativo, aún sería extraño, como si ella no fuera realmente la Antonelina de todos los tiempos. Sin embargo, Clerici se mostró con un look realmente fresco, con un bob negro y flequillo con aires de los años 20.

¡El completo estilo «Chicago» de Antonella Clerici deja a todos boquiabiertos!

Si pensabas que Antonella Clerici siempre ha tenido el cabello rubio salvaje que todos conocemos, ¡estás muy equivocado! Cuando era más joven, de hecho, la presentadora eligió un programa Casco negro muy corto Incluso Kathryn Zina Jones en «Chicago» es la envidia.

Algunas fotos de Antonella Clerici están circulando en la web en una versión completamente nueva. Las imágenes datan de la década de 1980, y la moda de la época resucitó el icónico casco que hizo historia durante los locos años veinte. En las dos fotos aparece la conductora de “Siempre es mediodía” para una de las dos fotos tomar foto Al comienzo de su carrera en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, muchos también disfrutan de esta versión más sensual y cantante de Antonella. Sus rasgos faciales están, de hecho, bien definidos, puede estar seguro Se adapta a casi todoIncluso sin el cabello rubio rizado y espeso que hemos estado viendo durante años.