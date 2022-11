Antiestadounidense, necesita petróleo: Venezuela ya no es un estado canalla

Tras la reanudación de las conversaciones entre Plataforma Unida -principal agrupación de la oposición de Venezuela- y el gobierno de Maduro, anunciadas en Ciudad de México, gracias a la mediación de Noruega y México, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. Venezuela Licencia Pública emitida (GL)41, que autoriza a la estadounidense Chevron a reanudar parcialmente las operaciones de extracción de recursos naturales en Venezuela: en otras palabras, los EE. Sanciones reducidas contra Caracas tras lo que consideran un paso adelante para «restaurar la democracia en el país». Sin embargo, la licencia continúa impidiendo que la compañía petrolera venezolana, PDVSA, Petróleos de Venezuela, SA, de la que Chevron es copropietaria, reciba ganancias de las ventas de petróleo de Chevron y licencia la actividad relacionada con las empresas conjuntas de Chevron solo en Venezuela, mientras que no permite otras actividades. con PDVSA. El Tesoro de EE. UU. también señaló que “las sanciones y otras restricciones relacionadas con Venezuela que Estados Unidos ha impuesto siguen vigentes; Estados Unidos hará cumplir enérgicamente estas sanciones y seguirá responsabilizando a cualquier actor que se involucre en actos de corrupción, viole las leyes de EE. UU. o viole derechos humanos en Venezuela”. Ley En el comunicado de prensa.

Estados Unidos dijo que dio la bienvenida a la reapertura de las negociaciones entre la USAP y el gobierno como parte de sus propias negociaciones. Política de apoyo a la restauración de la democraciaElecciones libres y justas y respeto a los derechos y libertades de los venezolanos. Específicamente, el acuerdo en cuestión es, por un lado, un acuerdo humanitario enfocado en programas de educación, salud, seguridad alimentaria, respuesta a inundaciones y electricidad que benefician al pueblo venezolano; Por un lado, es una continuación de las conversaciones relacionadas con las elecciones de 2024. Por lo tanto, Estados Unidos ha decidido aliviar las sanciones sobre la base de decisiones internas en la política venezolana, en lo que parece ser una de varias intervenciones bastante indirectas. en los asuntos internos de terceros países.

Sin embargo, el tema de Estados Unidos parece ser más que un tema de democracia y derechos humanos. satisfacer la creciente necesidad de petróleo por Washington, debido a la crisis de Ucrania y exacerbada por la decisión de la OPEP+ de no aumentar su producción. Ciertamente no es la primera vez que la administración estadounidense aparece Usar las sanciones de manera efectiva Golpear a los gobiernos no alineados y mitigarlos cuando convenga a la economía estadounidense. En el caso venezolano, si hasta hace poco Caracas era considerada por Washington como un «estado canalla» -con un relativo Apoyo a los intentos de golpe A expensas del presidente Maduro, la situación ahora parece estar a punto de mejorar: Estados Unidos, de hecho, además de su necesidad de petróleo, está enfocado en situaciones y teatros geopolíticos más relevantes, como el caso de Ucrania y Taiwán. , que requieren el restablecimiento de relaciones con socios comerciales potenciales, pase lo que pase, respeten o no los derechos humanos: Arabia Saudita, Qatar y Egipto ciertamente no son modelos para respetar los “derechos humanos”, pero son socios y aliados. de los Estados Unidos. El estándar de dos zens y dos medidas por el poder de las barras y estrellas continúa, fundamentalmente, dominando la estrategia estadounidense en las relaciones con las naciones extranjeras. Y Venezuela no es la excepción.

[di Giorgia Audiello]