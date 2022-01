«Ante el crecimiento monstruoso de algas en el ecuador, tuve que retirarme con el barco»

Durante otra Vendée Globe «Me sorprendió la cantidad de sargazo, de algas, que encontré: una cosa monstruosa, ha cambiado tanto en los últimos 10 años». Este es el testimonio de Giancarlo Pedotti, el regatista florentino que terminó en la última edición de su vuelta al mundo en solitario sin escalas y ayudó con un prestigio sin precedentes -para los colores italianos- con el octavo puesto en la regata que es considerada el Everest del Mares. Pedotti habló sobre esto en una entrevista con Adnkronos al margen de la presentación de su libro «El alma en el océano», Rizzoli, La historia de 80 días alrededor del mundo. En la presentación, en la biblioteca de libros históricos rumanos «Il Mare» en Via del Fantaggio, había decenas de personas que, por razones obvias relacionadas con la epidemia, pudieron a su vez escuchar las experiencias del navegante de primera mano. Un evento raro en estos días.

Este fenómeno, dice Bidot, «puede ser debido al calentamiento global, pero confirmo que fue sorprendente: en el cinturón ecuatorial, las algas cubren una superficie enorme, verdaderas islas, mucho más que en el pasado. Digamos que he visto el cambio de red en los últimos diez años. Y la última vez me gustó». Con algunas consecuencias también para su regata, añade: «Hubo momentos en los que tuve que dar la vuelta al barco, con la vela en la parte delantera del barco trabada y la vela mayor tensa al máximo en el medio del barco. Podrías regrese lentamente y elimine las algas a la deriva».

A veces no había necesidad», gracias a la velocidad: en nuestros barcos (Imoca 60 pies, ed.) el suelo de la orza está equilibrado, el buje de proa está más alto que el de popa, y cuando inclinamos la quilla, se crea la máxima sustentación para el quilla. Esto hace que el barco tienda a levantarse. Recoge las algas en la conexión entre el casco y la quilla, y cuando elevas el barco un metro, el problema está resuelto. Pero a veces se obtienen líneas enormes, especialmente líneas de pesca, se tarda horas. liberarse.»

En cuanto a los plásticos, «a esas velocidades, estamos hablando de 25 nudos, te cuesta mirar de frente a una proa y la visibilidad es muy limitada. Creo que más de mi testimonio es el de la comunidad científica, y entonces solo mira el plástico que encuentras en la playa: Este verano en La Maddalena fui a pescar basura en el fondo del mar y la puse en un bote para tirarla en tierra. Por supuesto que vimos plástico, pero no es tan base Según nuestra experiencia, se pueden hacer estadísticas. Gasté muy poco en cubierta durante la Vendée, en gran parte debido a las temperaturas y luego a la velocidad. No es casualidad que cuando tengo que hacer un cambio de vela en la proa disminuya la velocidad, si usted coges una ola a 25 nudos y te vas volando como un trozo de papel».

Durante el encuentro, también hay espacio para hablar del envejecimiento de los “marineros”: Atrás quedaron los días en los que soñábamos con emular a Bernard Moissier y embarcarnos en una aventura oceánica: “Hoy vivimos en un mundo en el que el mundo virtual tiene mucho más atractivo que la realidad; además, necesitamos Pasamos inmediatamente de una experiencia a otra y necesitamos llenar el espacio entre las dos experiencias. El síndrome compulsivo con el que usábamos antes los teléfonos inteligentes no está allí. La edad, esto es una cultura. fenómeno: los espacios vacíos ya no son aceptables y hay que llenarlos».

«Donde vivo (en Lorient, en la Francia atlántica, ed.) Afortunadamente, hacen que los niños tengan diferentes experiencias: navegar, nadar, llevarlos a recoger basura en la playa y tirarles espuma de mar en la cara. Todas las cosas que los ponen en contacto con el mundo. Lo descubrí. Navegando con mi papá cuando nos inscribimos en un curso de surf, y yo tenía 12 años. Tal vez ahora realmente necesitamos volver a las cosas simples, como caminar en el bosque o en las montañas. , para reconectar con la naturaleza.”

Mientras que lo que parece dominar el tiempo» es el miedo a lanzarse a las pruebas. Pongo un ejemplo: Cuando empecé a correr era arquero, y un amigo mío me enseñó su método: «Si quieres ser un buen arquero, yo debe cometer un error. A veces un error te da un subidón de adrenalina, ese ‘escozor’ que aumenta mi concentración. Me doy cuenta de que cuando te equivocas, especialmente al principio, el mundo siempre está listo para dispararte, y ese es probablemente un concepto para revisar. Es absolutamente hay que hacerlo. , y no hacerlo es principalmente por miedo a equivocarse. El mar es un fenómeno, y es una forma poderosa de preguntarse. Pero se puede hacer con cualquier cosa, fotografía, pintura: es una actitud ante la vida».

¿El resultado es que en 20 o 30 años no veremos a nadie navegar por placer? «No sé, no lo creo. Este año he hecho muchos paseos en barco en Cerdeña con mi familia, nunca he visto menos aglomeración que hace 15 años. Sin embargo, me doy cuenta de que hoy queremos todo de inmediato y A menudo vemos barcos con velas cerradas que mueven solo el motor para alcanzar y nadar a la vez: perder el sabor de la travesía y el vuelo».

«Después de todo, los barcos de excursión son la alegría de experimentar el crucero, la alegría de disfrutar cada segundo de la navegación. Eso lo agradezco mucho, porque normalmente estoy en barcos que van a 25 nudos, hay que tener en los oídos un radar». para recoger todo el ruido y decodificarlo, por si acaso De la tensión constante, la excitación, a veces escuchas un silbido y dices «No, esto no es normal, veamos de dónde viene», entonces está claro que la velocidad en sí te da un tiempo de reacción muy alto.

