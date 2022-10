«Anoche me arriesgué a morir»

Mala aventura para Rabino Kiara, en las últimas horas. Ex pretendiente Ed Expareja de David Donady dijo en su perfil Instagram de arriesgar la muerte.

allá mi señor Terminó en el centro de las habladurías de los últimos meses sobre el fin de un romance con Donadi. muy moderno, enfrentamiento triple Donde se encontró enredada además de la pareja roberta de padua. en un estudio hombres y mujeres Los tonos eran especialmente iluminados y Claro Insinuó que entre los otros dos, siempre hubo muchos sentimientos.

Claro Vuelve a su vida habitual, hecha de amistades y viajes por Italia. El último, hacia Milán, sin embargo, fue casi fatal. De hecho, la joven influencer contó que salió a cenar con una amiga. Cena vegetariana, una situación «interesante», pero peligrosa a la vez. Algo en la comida le provocó una reacción aterradora:

Buenos días chicas, aquí están. hinchado e irritado Desastre anoche, estuve al borde de la muerte. De hecho, me habrían matado. me explico mejor. Anoche estuve muy tranquilo además de hambriento. Tenía muchas ganas de cenar mientras hablaba cálidamente. Es por eso que elegí no pedir la cena sino elegir por mí mismo. Todos son hermosos e intrigantes también. Estábamos en un restaurante vegetariano. Había limitado mis sensibilidades así que me dejé llevar con los ojos cerrados. Todo está bien hasta que lentamente siento que mi lengua se pellizca y se hincha lentamente. Pero todo está bajo control. Estoy acostumbrado y puedo manejar los ataques de alergia.

hasta que dijo Clarola situación no empeoró:

Lo pasé mal incluso con calambres en el estómago. En resumen, he tenido mejores momentos. Pero lo que me hace reír, no tanto, es que viendo cómo me fue, pensé que me había tragado unos centavos y así fue. pero no. La reacción fue instantánea y muy arrogante. Todavía tengo el estómago hinchado y muchos dolores de cabeza. Dolor de garganta. La lengua está llena de burbujas. El lunes por la mañana estaré haciendo pruebas de alergia para entender el grado también. Porque ayer me sentí muy ansiosa en algún momento.