Anna Tatangelo, el tumor que destruyó a su familia: pasó su vida en una cama de hospital

Anna Tatangelo La terrible tragedia la ha dejado con un vacío insalvable. Murió de un terrible tumor.

Anna Tatangelo es una cantante de gran éxito, que ha alcanzado popularidad no sólo gracias a su relación con Gigi D'Alessio, sino sobre todo gracias a su talento. Nacido en 1987, desde los siete años se apasionó por la música y comenzó a experimentar con el canto.

A los 15 años participó en Festival de San Remo y con una cancionDoblemente frágil«Gana el evento musical. En poco tiempo, por ser sencillo»chica suburbana«, se convierte en un auténtico tigre de teatro.

Gracias al encuentro con el cantante y compositor del nuevo tema. Gigi D'Alessioinician una colaboración artística y actúan con «nuevo beso“.La canción permite a la pareja artística recorrer el mundo y al compartir días juntos, saltan chispas entre los cantantes.

A pesar de los prejuicios sobre su gran diferencia de edad, Anna y Gigi se embarcan en una mágica historia de amor que las unirá durante 15 años. De su amor nació el único hijo de la pareja. Andrea D'Alessio.

Anna Tatangelo, el amor de su hijo Andrea

La historia de amor entre Anna Tatangelo y Gigi D'Alessio generó mucha polémica por la diferencia de edad, pero también porque el cantautor del nuevo tema ya tenía esposa. Sin prejuicios, la pareja continúa su relación y da a luz Andrés En 2010. Sin embargo, la historia de amor terminó después de 15 años y fue un momento doloroso para Tatangelo.

Durante una entrevista con Belv, Anna admitió: “El momento más duro fue cuando mi hijo lloró porque no podía aceptar la separación.Pese a todo, los padres están muy presentes para su único hijo, quien ahora tiene 13 años y se encuentra en plena adolescencia. Hijo de una generación tecnológica, Andrea también disfruta de entretenidas transmisiones en vivo en TikTok, pero lo que confesó enloqueció a sus seguidores. sonrisa: «Me dicen quienes son guapo como mi padre Gigi D'Alessio. Tal vez no como él Realmente no es un cumplido. Pero soy tan hermosa como mi madre, Anna Tatangelo.».

Anna Tatangelo, el tumor que se llevó a su madre

Anna Tatangelo está actualmente ocupada con un concurso de talentos”.yo canto la generacion«, pero siempre podrá contar con el apoyo de su ex pareja Gigi. La cantante de nueva melodía siempre ha estado cerca de Tatangelo, a pesar de la ruptura y especialmente en los momentos más dramáticos de su vida. Durante una entrevista con muy ciertoAnna recordó las etapas importantes de su vida y… ella ha sido transferida Hable al respecto Vida privada.

En su conversación con Silvia Tuvanen, recordó entre lágrimas a su querida madre, fallecida a causa de un terrible accidente. cáncer de mama Quien se la llevó a los 67 años. «Me aferré a la fe Siempre intenté sonreír aunque me doliera por dentro, en aquella habitación del hospital fingí que lo que estaba pasando era temporal… Quería traspasar coraje y fuerza a mi madre.“. Una emotiva historia que también concierne a su padre: «Mi padre hizo una nueva vida después de la muerte de mi madre. No juzgo a nadie, espero que sean felices, lo estoy intentando. Mi tiempo para el metabolismo».