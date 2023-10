Andrea Giambruno no presenta el Diario del giorno tras la explosión revelada por Stresia: aquí están las razones

De hecho, la pareja de Giorgia Meloni, según informó la prensa local, estuvo comprometida hoy, 19 de octubre de 2023, en Pavía, en los «Estados Generales sobre Caminata y Turismo Sostenible».

Administrar El diario de hoy«, espacio de información Tg4 que dirigió Andrea GiambrunoHoy hizo una aparición sorpresa la periodista Manuela Boselli. La ausencia del Primer Caballero inmediatamente causó revuelo en las redes sociales, donde los rumores siguen circulando como locos. Controversia en torno a la controvertida salida Emitido anoche por «La noticia se está extendiendo». Algunos asumieron un motivo disciplinario, mientras que otros asumieron una ausencia estratégica para evitar respuestas y bochornos.

De hecho un compañero georgia meloni, Según informa la prensa local, hoy, 19 de octubre de 2023, participó en Pavía en el “Estado general sobre el senderismo y el turismo sostenible”. Evento corporativo En el cual también participó la ministra Daniela Santanchi con un video mensaje. El compromiso se esperaba desde hacía tiempo y la distancia geográfica imposibilitó su participación en la transmisión.

Por tanto, la ausencia no se vio afectada por la polémica de las pasadas horas. Giambruno lleva meses en el centro de la escena mediática Por las continuas declaraciones en Haditha Riti 4, ahora el reportaje del informativo satírico de Antonio Ricci en el que el periodista se quejaba, entre tocamientos de sus genitales y diversas obscenidades, de quienes se oponían a su peinado. Luego, dirigiéndose a su colega Viviana Guglielmi de la siguiente manera: “La única opinión que me importa es la de Viviana, pero la belleza de este Estoril azul, una mujer culta como tú debería saberlo, porcelana azul no, no te conviene, ¿Son de mayor nivel, mejores hoy? ¿Estás de buen humor? “Me entristeció un poco verte ayer… Eres una mujer muy inteligente, pero ¿por qué no te había conocido antes?”