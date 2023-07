Análisis clínicos, rumores de leucemia, silencio en las redes sociales. La preocupación argentina – Corriere.it

Sin embargo, es difícil en Argentina, eres tan popular, si no más, que el Papa Bergoglio: Esto no es una exageración. Es una institución para las audiencias televisivas, como Maria De Filippi en Italia. Hace unos días había cerrado MasterChef triunfalmente, llevándose el premio a Presentadora Femenina del Año. Wanda no es la mujer y agente del marido del futbolista, que además ha ganado millones con fabulosos contratos desafiando a los que dicen que le arruinó la carrera, es una máquina de hacer dinero, un animal de pura raza de las redes sociales y la televisión. , eso es. El programa de toques se convierte en oro, es un símbolo planetario. Cuando en 2016 los chinos de Suning Compró Inter, y una de las primeras ideas de marketing (que no se implementó) fue «marcar» los dispositivos del grupo con la cara de Wanda para venderlos en China. Por no hablar de las desavenencias con el club a la hora de renovar el contrato de su marido Icardi y acabamos hablando de las redes sociales y su uso imprudente: “¿Me explicas cómo funciona? Pero si tuviera tus seguidores dos veces.”