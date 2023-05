«Amo a Melonie, en derechos de los homosexuales es como una madre estricta». Crítica – Corriere.it

• Jorge sandía Me gusta porque tiene mucho empuje. Esta cosa irá en mi contra. Una vez pronuncié un discurso diciendo que amo a la Signora Meloni. Todos mis amigos me han aconsejado que no lo haga, diciendo que habría sido un fascista”. estas son las letras surgirel anfitrión un reconocimientoprograma de televisión de Peter Gómez, donde el cantante habló de su simpatía por el Primer Ministro.

Pero eso no es todo. El artista habló sobre el Primer Ministro Meloni y su visión Posiciones de derechos LGBT: «Tus posiciones no son públicas, pero en mi opinión, actúas como una madre muy estricta y temerosa. Um no solo es madre de 1 niño, sino que tiene 4, por lo que parece estar haciendo cosas buenas por los 4 niños, tal vez incluso castigando a 1 niño. En mi opinión, se necesita tiempo y un cambio de posiciones de nuestra parte, no siempre en la lucha sino en el diálogo».