Amigos míos, qué ataque a Celentano por parte de un exalumno: «El profesor alimentó los enfrentamientos»

Amici 21: Dario Schirone habla ante los micrófonos de Lorella Cuccarini y habla de su atormentada relación con la profesora Alessandra Celentano.

Una de las caras más famosas del programa de talentos es definitivamente la profesora de baile. Alessandra Celentano, nieto del famoso «Adriano» y campeón de la disciplina y el rigor en la danza. Durante años, el público se ha acostumbrado a su rigor y comentarios inflexibles que han puesto de rodillas a generaciones de bailarines.

Hay quienes dejan que los feroces comentarios se les escapen de las manos, mientras que quienes reciben el golpe y continúan la competencia con una pesada carga sobre sus hombros. el sabe algo de ella Darío Quironyuno de los estudiantes más populares de Amici 21, fue coronado como ganador.

A un paso de la final, la ex alumna Veronica Piparini tuvo que renunciar al sueño de conquistar al talento más querido de Italia. A pesar de ello, el programa fue el punto de partida de su brillante carrera aunque Dario no se olvidó de los encontronazos con la profesora Alessandra Celentano.

Dario Chironi cuenta su historia y sobre las críticas que le hace Celentano..

Dario Schirone es uno de los alumnos más queridos de Amici 2021 que logró ganarse el corazón de la audiencia con su talento. En las últimas horas, la bailarina ha sido invitada de la coordinación Háblame de ti De Lorella Kocarini Se refirió a las duras críticas que recibió de Alessandra Celentano.

No le guardo rencor a ninguna crítica. Algunas fueron beneficiosas para mi crecimiento, otras diría que no. Las críticas respecto al mundo de la danza que me llevé, lo hice mío. Las que no fueran de baile, como las del cuerpo o mi relación con los chicos, no. El maestro alimentó los enfrentamientos Mostró videos en los que decía que era falso, pero mi forma de hablar era clara, de la manera más honesta”he anunciado.

Schirone y Panic en la semifinal: sus palabras

Mientras charlaba con Lorella Cuccarini en el formato Dimmi Di Te, Dario Chiron revivió los mejores momentos de su carrera en Amigos 21. Esto ciertamente incluye el ataque de pánico que tuvo en Amici 21 después de un enfrentamiento con su mentor Celentano.

Hasta ahora Schirone dice: “Así es sobre un ataque de pánico. Pero no quiero culpar al maestro. Soy una persona preocupada. Entonces todo se amplifica allí. […] Lo manejó bien aunque generalmente dura más. Esto me pasó antes del programa. Empezaron en 2020″.