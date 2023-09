casa » chisme » Amigos, el sobrino lo admite: “Gané bien”.

Nepheo, ex competidor de Amici di Maria De Filippi, 22ª edición, tiene la oportunidad de contar su historia y hablar de algunos detalles de su vida. ¡Sus palabras sorprendieron a los fanáticos!

Lorella Cuccarini Listos para acompañar a los nuevos talentos en su viaje publicitario Amigos de María De Filippi. esta por comenzar Vigésima tercera edición ella era una corista otra vez Fue reconfirmado como instructor del programa. El año pasado condujo un muy buen coche. Angelina Mango obtuvo el segundo lugar en el espectáculo y el primero en el apartado de canto. Pero también siguió a otros estudiantes que demostraron tener mucho éxito: KRICA, NDG y NEVIU. Desgraciadamente, este último no se clasificó esa noche, pero aún así está contento con los progresos realizados.

Amigos, el éxito de Niveo está «de viaje»

Marco Fasano es el último invitado en «Dimmi di te», un popular formato de YouTube de Lorella Cuccarini. El joven cantante ya había intentado entrar al espectáculo el año anterior pero no pudo conseguir un asiento, pero se vengará en 2022. A los micrófonos de su ex mentor Relata sus inicios como artista callejero: Aquí es, en realidad, donde El sobrino «se curtió los dientes» y recibió el primer reconocimiento del públicoY también logró ganar algo de dinero.

«Me encantó que cada día había algo diferente. Había gente que venía de vez en cuando con el micrófono y quería cantar conmigo, había gente mayor preguntando por John Lennon, había niños que les daba vergüenza darme una moneda y luego los adultos que me elogiaban y me decían Estaba bien y tenía que hacer algo.Explica y luego continúa:Empecé a ser artista callejero cuando tenía 17 años. Estaba decidido a hacer videos para las redes sociales y necesitaba un buen teléfono. Quería empezar a tocar mejor así que necesitaba una buena guitarra.. En ese tiempo También he ganado mucho siendo artista callejero. Pude comprar un teléfono nuevo, que todavía tengo hoy, y una guitarra nueva, que todavía llevo a los conciertos. Esto es contentamiento.«

