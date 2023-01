AMÉRICA/VENEZUELA – “No esperemos a que las cosas mejoren por sí solas. Confiando en la ayuda de Dios, arriesguémonos juntos para construir un mejor país”

Caracas (Agencia Fides) – “Nuestra sociedad está paralizada por la inercia y la resignación, la falta de esperanza, una experiencia acumulada por muchas carencias, contradicciones frecuentes, violaciones impunes de los derechos fundamentales, mentiras descaradas, promesas que no se pueden afirmar”, y por eso Que los obispos venezolanos hacen un llamado a todos los venezolanos, siguiendo el consejo de Juan Pablo II en su segunda visita pastoral al país, en 1999. “Hoy es el momento de levantarnos de nuestra postración -dicen- para desnudar cualquier rastro de resignación, indiferencia o egoísmo Generar conciencia de la dignidad humana de la persona y de la responsabilidad Levantémonos y caminemos juntos sembrando esperanza, actuando con decisión, cultivando valores y fomentando un estilo de hacer política basado en el bien común y no en el privado intereses o propósitos ideológicos”.

La Revelación Pastoral, publicada al final de la Sesión Plenaria Ordinaria del Episcopado venezolano (ver Fides 9/1/2023), está inspirada en la cita bíblica “En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda… Con da un salto, levántate y anda” (Hch 3, 6b. 8 a)”. Los obispos se dirigen no sólo a los fieles católicos”, sino también a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de nuestro país: a los que piensan como nosotros y como los que tienen otras visiones, porque Venezuela es nuestra casa común, y los problemas comunes a todos, nos preocupan y nos interpelan por igual”.

Venezuela sigue viviendo una «realidad que nos paraliza», debido a una profunda crisis social, económica y política, con una de las tasas de inflación más altas del mundo y la moneda nacional en constante declive, lo que hace que la vida de los venezolanos sea cada vez más más difícil. Día a día complicado. Los obispos recuerdan que esta situación ha obligado a más de 7 millones de personas a abandonar el país, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “provocando el mayor flujo migratorio de América Latina y el Caribe de los últimos 50 años”. el éxodo, especialmente de jóvenes, no se detiene y empobrece el presente y el futuro del país.

Desde hace un tiempo, los obispos vienen realizando propuestas concretas para encontrar soluciones a esta situación, y una vez más, en esta ocasión, renuevan “la urgente necesidad de buscar una mayor unidad nacional que conduzca a la redemocratización de las instituciones «. país, y recuperar ese terreno común que debe ser la letra y el espíritu de la constitución nacional.” Luego repiten que “hoy es necesario reconstruir el país”, para lo cual llaman a todos los creyentes y personas de buena voluntad a no a dejarse arrebatar la esperanza, a pasar del lamento a la acción liberadora: “En cada parroquia, parroquia y comunidad, en cada colegio y universidad, en cada empresa, oficina y comercio, enfrentemos la parálisis nacional, y todos se preguntan qué puedo hacer, cuánto puedo aportar en mayor medida, cuánto y en qué áreas puedo pasar de I a los Estados Unidos, elevar y multiplicar la mercancía que producimos.

Una vez más, los obispos se suman al “grito de nuestro pueblo” y, junto al Papa Francisco, alzan la voz para exigir que “no haya familia sin hogar, ni campesino sin tierra, ni trabajador sin derechos, ni pueblo sin soberanía, nadie sin dignidad, ningún niño sin infancia.” No hay joven sin capacidades, ni viejo sin gran vejez. Por eso, repiten, es necesario despertar “no quedarse de brazos cruzados esperando que las cosas las arreglen los demás o mejoren por sí mismos. Hay que levantarse, confiar en la ayuda de Dios y arriesgarse con valentía juntos para construir un mejor patria».

