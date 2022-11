Amenazas de muerte al autor de la reseña 6/10 – Nerd4.life

revisión Dios de la guerra Ragnarok Salieron la semana pasada y todos fueron calificados con puntajes muy altos, entre ellos uno que se destaca en particular ya que tiene una calificación bastante baja en comparación con los demás, siendo 6/10que cuesta amenazas de muerte Y otros tipos de acosoautor de la revisión.

La revisión en cuestión es la de IGN Korea, que es obra de Bae Sang HyunPara la ocasión, la revista es un «crítico invitado» porque no forma parte del equipo editorial habitual, pero es un creativo activo en varios frentes, desde el cine hasta el desarrollo de videojuegos.

En su reseña justificó su valoración de 6/10, lejos de la media general de otras valoraciones, y consideró el título en cuestión como «aburrido» a la larga, sin novedades particulares y como una especie de ampliación del primero. capítulo, así como una valoración negativa de la representación de la relación padre/hijo en el juego.

Eso fue suficiente para atraer a un ejército de fanáticos traviesos Contra sí mismo, por supuesto. Como resultado, Sang Hyun recurrió a Twitter para tratar de explicar su punto de vista y, en general, dejó en claro que todos tenían derecho a expresar sus propias opiniones sin recibir amenazas. En algunas de sus publicaciones, algunos usuarios parecen haberlo amenazado con «golpearlo hasta el punto de no atreverse a escribir más ciertas cosas» y más simplemente «matarlo».

Para mayor aclaración, el editor también mencionó que en Traducción En inglés, algunos términos pueden sonar más duros de lo que realmente son, lo que puede exacerbar aún más la ira, invitándote a probar tu propia traducción para revisarla.

De todos modos, «Creo que sí Diversos puntos de vista Puede hacer avanzar a la industria”, explicó, “creo que sigo escribiendo reseñas desde una perspectiva diferente y les diría esto a todos: solo porque esté escribiendo una reseña con un punto de vista diferente, no cambia su experiencia de juego «Como hemos visto, las calificaciones de las reseñas en general han sido bastante altas, mientras que para nosotros, lo remitimos a la reseña de God of War Ragnarok, en caso de que aún no la haya leído.